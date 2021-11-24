***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.11.2021 10:47
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Metin Taşçıoğlu 20.10.2021 SPF Düzey 3 Lisansı, 10.01.2011, 204948 Türev Araçlar Lisansı, 10.01.2011, 301856
Pınar ÜSTEL 03.06.2021 SPF Düzey 3 Lisansı, 06.03.2012, 205762 Türev Araçlar Lisansı, 12.11.2021, 919738
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979398
BIST
10:561.829
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 44,54
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
10:5612,9041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0968
|Açılış
|: 12,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,1843
En Düşük
12,6792
10:5614,5199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0826
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,8152
En Düşük
14,2481
10:56746,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 7,68
|Açılış
|: 746,23
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
731,38
BIST En Aktif Hisseler10:54
|PRKAB
|65,45
|21.505.954
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|18.401.728
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|10.600.302
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|32.452.359
|% 9,97
|
|DOBUR
|240,50
|6.009.374
|% 9,97
|
|TETMT
|229,80
|6.782.133
|% -9,31
|
|YBTAS
|11.208,90
|190.551
|% -7,45
|
|TSPOR
|8,22
|230.060.480
|% -7,22
|
|GESAN
|23,80
|21.863.329
|% -5,48
|
|GMTAS
|2,13
|2.153.649
|% -4,91
|
|GARAN
|11,74
|686.160.974
|% 1,47
|
|PETKM
|8,13
|521.578.405
|% 2,52
|
|SISE
|12,46
|495.052.024
|% 4,27
|
|KRDMD
|8,97
|466.309.083
|% 2,99
|
|YKBNK
|3,49
|449.939.817
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,49
|449.939.817
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,21
|208.906.503
|% 1,84
|
|PETKM
|8,13
|521.578.405
|% 2,52
|
|GARAN
|11,74
|686.160.974
|% 1,47
|
|KRDMD
|8,97
|466.309.083
|% 2,99
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,8603
|12,8992
|% 0,72
|
|Euro
|14,4540
|14,5097
|% 0,50
|
|Sterlin
|17,2549
|17,3414
|% 0,85
|
|Frank
|13,8036
|13,8868
|% 0,85
|
|Riyal
|3,4378
|3,4550
|% 0,86
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|2,29
|
|Altın Gr.
|746
|746
|7,62
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,84
|0,07
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|0,13
|