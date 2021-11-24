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***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.11.2021 10:47
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Metin Taşçıoğlu 20.10.2021 SPF Düzey 3 Lisansı, 10.01.2011, 204948 Türev Araçlar Lisansı, 10.01.2011, 301856
Pınar ÜSTEL 03.06.2021 SPF Düzey 3 Lisansı, 06.03.2012, 205762 Türev Araçlar Lisansı, 12.11.2021, 919738




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979398


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BIST En Aktif Hisseler10:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 65,45 21.505.954 % 10,00  
RALYH 14,74 18.401.728 % 10,00  
MIATK 21,02 10.600.302 % 9,99  
TUCLK 16,00 32.452.359 % 9,97  
DOBUR 240,50 6.009.374 % 9,97  
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10:54 Alış Satış %  
Dolar 12,8603 12,8992 % 0,72  
Euro 14,4540 14,5097 % 0,50  
Sterlin 17,2549 17,3414 % 0,85  
Frank 13,8036 13,8868 % 0,85  
Riyal 3,4378 3,4550 % 0,86  
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10:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 2,29  
Altın Gr. 746 746 7,62  
Cumhuriyet 4.757 4.829 410,00  
Tam 4.730 4.866 419,80  
Yarım 2.286 2.354 203,07  
Çeyrek 1.147 1.177 101,53  
Gümüş.Ons 23,58 23,60 -0,09  
Gümüş Gr. 9,82 9,84 0,07  
B. Petrol 82,44 82,44 0,13  
Seans Raporu 10:54
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