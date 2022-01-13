***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.01.2022 17:16
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993593
BIST
17:062.077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 12,69
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
17:0613,5699
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 0,3464
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
17:0615,5899
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 0,4337
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
17:06795,61
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 18,64
|Açılış
|: 795,61
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler17:04
|TETMT
|367,40
|11.853.907
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|71.678.742
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|PSGYO
|17,79
|110.210.046
|% 9,95
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,51
|5.404.825.949
|% 3,52
|
|THYAO
|28,54
|4.257.153.785
|% 6,18
|
|GARAN
|11,84
|1.812.801.814
|% -0,08
|
|EREGL
|31,86
|1.807.921.475
|% 0,89
|
|SISE
|15,09
|1.805.578.616
|% -0,66
|
|KRDMD
|13,51
|5.404.825.949
|% 3,52
|
|YKBNK
|3,83
|1.126.265.065
|% -1,29
|
|PETKM
|9,57
|1.620.297.503
|% 0,21
|
|GARAN
|11,84
|1.812.801.814
|% -0,08
|
|THYAO
|28,54
|4.257.153.785
|% 6,18
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5578
|13,5699
|% 2,62
|
|Euro
|15,5774
|15,5899
|% 2,86
|
|Sterlin
|18,6185
|18,7118
|% 3,00
|
|Frank
|14,8695
|14,9591
|% 3,16
|
|Riyal
|3,6117
|3,6298
|% 2,81
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-5,06
|
|Altın Gr.
|795
|795
|18,15
|
|Cumhuriyet
|5.291
|5.371
|-75,00
|
|Tam
|5.261
|5.392
|-80,35
|
|Yarım
|2.543
|2.608
|-38,86
|
|Çeyrek
|1.275
|1.304
|-19,44
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,25
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|0,05
|
Seans Raporu
17:04
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17:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, SASA, BIMAS
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17:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, THYAO, KRDMD
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17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 55 artarak (% 0.57 ) 1, 870
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17:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LINK, UZERB, DENGE, EMNIS, TETMT, PSGYO
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17:21
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