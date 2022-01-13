***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.01.2022 17:16
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993592
BIST
17:172.071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,89
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
17:1713,5052
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 0,2817
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
17:1715,5244
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 0,3682
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
17:17794,81
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 17,84
|Açılış
|: 794,25
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler17:17
|TETMT
|367,40
|17.488.925
|% 10,00
|
|PKENT
|8.123,50
|21.213.021
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|NUGYO
|6,29
|41.017.224
|% 9,97
|
|LINK
|33,34
|71.732.820
|% 9,96
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,67
|6.006.994.268
|% 4,75
|
|THYAO
|28,30
|4.455.921.387
|% 5,28
|
|EREGL
|31,78
|2.030.915.664
|% 0,63
|
|GARAN
|11,86
|1.884.965.288
|% 0,08
|
|SISE
|15,13
|1.848.681.983
|% -0,39
|
|KRDMD
|13,67
|6.006.994.268
|% 4,75
|
|YKBNK
|3,83
|1.161.161.751
|% -1,29
|
|PETKM
|9,58
|1.670.787.949
|% 0,31
|
|GARAN
|11,86
|1.884.965.288
|% 0,08
|
|THYAO
|28,30
|4.455.921.387
|% 5,28
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4807
|13,5052
|% 2,13
|
|Euro
|15,4932
|15,5244
|% 2,43
|
|Sterlin
|18,5747
|18,6679
|% 2,75
|
|Frank
|14,8476
|14,9371
|% 3,01
|
|Riyal
|3,6026
|3,6206
|% 2,55
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-5,60
|
|Altın Gr.
|794
|794
|17,28
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,25
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|0,08
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:32THYAO
Yüzde 5.13 oranında artışla 28.26 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 741, 664 adet işlem
-
17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 72 artarak (% 0.47 ) 2, 309
-
17:31
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, THYAO, EREGL
-
17:31XU100
Endeks 2, 072 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 34, 375.00 milyon TL de
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17:31FROTO
Yüzde 7.17 oranında artışla 272.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 645, 980 adet işlem