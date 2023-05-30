***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.05.2023 16:54
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 40.000.000
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
METİN TAŞÇIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 10.12.2021 İcrada Görevli
PINAR ÜSTEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 10.12.2021 İcrada Görevli
ZEYNEP DİDEM ÇANKAYA URAL Kadın Yönetim Kurulu Başkanı 11.05.2023
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
METİN TAŞÇIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Portföy Yöneticisi
PINAR ÜSTEL Yönetim Kurulu Üyesi/Portföy Yöneticisi
ZEYNEP DİDEM ÇANKAYA URAL Yönetim Kurulu Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154689
BIST
18:054.951
En Düşük
|Değişim
|: 3,83%
|| 182,79
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.973
18:0520,3965
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,3039
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4275
En Düşük
19,8420
18:0522,0308
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 0,4576
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,0620
En Düşük
21,4431
18:051.285,35
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 28,65
|Açılış
|: 1.285,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,70
|
1.287,69
En Düşük
1.239,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|3.152,00
|200.977.425
|% 10,00
|
|ARSAN
|6,38
|44.641.364
|% 10,00
|
|DNISI
|8,80
|18.152.102
|% 10,00
|
|AVHOL
|30,80
|180.222.563
|% 10,00
|
|GEREL
|18,72
|64.232.765
|% 9,99
|
|MARKA
|15,44
|126.975.686
|% -9,97
|
|FENER
|49,00
|394.877.642
|% -4,02
|
|VANGD
|7,26
|8.920.643
|% -3,59
|
|MMCAS
|4,80
|717.597
|% -3,03
|
|ATSYH
|70,50
|3.197.623
|% -3,03
|
|THYAO
|147,00
|9.493.435.689
|% 0,68
|
|ISCTR
|11,60
|5.806.116.699
|% 8,92
|
|KCHOL
|81,15
|5.671.970.625
|% 6,50
|
|ASELS
|49,00
|4.223.597.369
|% 1,87
|
|AKBNK
|16,37
|4.029.529.745
|% 9,94
|
|ISCTR
|11,60
|5.806.116.699
|% 8,92
|
|YKBNK
|10,27
|3.956.247.329
|% 9,96
|
|ALBRK
|2,56
|834.939.784
|% 2,81
|
|EKGYO
|7,40
|2.365.577.526
|% 1,93
|
|AKBNK
|16,37
|4.029.529.745
|% 9,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,3923
|20,3965
|% 1,51
|
|Euro
|21,8532
|22,0308
|% 2,12
|
|Sterlin
|25,2178
|25,3443
|% 1,76
|
|Frank
|22,4212
|22,5563
|% 1,20
|
|Riyal
|5,4220
|5,4492
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|19,82
|
|Altın Gr.
|1.287
|1.287
|30,14
|
|Cumhuriyet
|8.940
|9.120
|25,00
|
|Tam
|8.931
|9.176
|22,16
|
|Yarım
|4.396
|4.550
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.205
|2.268
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,24
|15,25
|0,25
|
|B. Petrol
|73,94
|73,94
|-3,16
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 4, 959 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 99 üstünde . İşlem hacmi 85, 677.00 milyon TL de
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17:59NUHCM
Yüzde 9.95 oranında artışla 133.70 lira fiyatla işlem gören hissede 890, 311 adet işlem
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17:58SAHOL
Yüzde 9.14 oranında artışla 39.66 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 885, 819 adet işlem
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17:57SEKFK
Yüzde 9.19 oranında artışla 7.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 370, 762 adet işlem
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17:56ARCLK
Yüzde 7.87 oranında artışla 99.40 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 396, 743 adet işlem