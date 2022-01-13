***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
13.01.2022 14:40
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )
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Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
13.01.2022 tarihli ve 10494 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu içtüzüğü yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993436
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