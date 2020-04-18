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***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.04.2020 19:23
GÜNCEL HABERLER



***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 1940000 TRY 48,50 Yoktur İşlem Görmüyor
A Nama 1 TRY 1164000 TRY 29,10 Yoktur İşlem Görmüyor
A Nama 1 TRY 776000 TRY 19,40 Yoktur İşlem Görmüyor
A Nama 1 TRY 120.000,00 TRY 3,00 Yoktur İşlem Görmüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839203


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ANELE 3,52 20.957.654 % 10,00  
BALAT 2,20 374.625 % 10,00  
YBTAS 6.820,10 351.000 % 10,00  
SUMAS 8,91 48.667 % 10,00  
RTALB 10,46 23.544.187 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6387 8,6820 % 0,16  
Frank 7,1370 7,1800 % 0,12  
Riyal 1,8396 1,8488 % -0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.682 1.685 -34,10  
Altın Gr. 375 376 -8,20  
Cumhuriyet 2.412 2.470 -53,20  
Tam 2.483 2.546 -50,90  
Yarım 1.206 1.237 -26,60  
Çeyrek 605 619 -13,30  
Gümüş.Ons 15,16 15,24 -0,33  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,08  
B. Petrol 28,41 28,41 0,59  
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