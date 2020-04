***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Caner BİNGÖL 1.859.166,67 TRY 48,50Mehmet Ali ERGİN 1.212.500,00 TRY 29,10Mehmet Emre ÇAMLIBEL 808.333,33 TRY 19,40Alim TELCİ 120.000,00 TRY 3TOPLAM 4.000.000,00 TRY 100,00