***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2021 11:19
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
İlgili dönemde fon aktif hale gelmediği için iligli bildirim yapılamamaktadır.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
0 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970118
BIST
11:281.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,98
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.428
En Düşük
1.421
11:289,0242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0109
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0465
En Düşük
9,0017
11:2810,4349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,4683
En Düşük
10,4123
11:28512,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,46
|Açılış
|: 512,80
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
513,09
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler11:28
|LUKSK
|49,50
|9.015.063
|% 10,00
|
|MERIT
|24,74
|28.779.894
|% 6,82
|
|YEOTK
|80,70
|133.140.369
|% 4,87
|
|FROTO
|169,20
|399.783.384
|% 4,77
|
|GARFA
|14,00
|164.318
|% 4,63
|
|PRKAB
|19,17
|4.163.475
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,11
|42.713.425
|% -9,88
|
|KZBGY
|27,50
|52.180.427
|% -6,46
|
|YBTAS
|10.100,00
|20.200
|% -6,04
|
|KERVN
|0,60
|245.257
|% -4,76
|
|THYAO
|14,36
|718.101.071
|% 2,57
|
|FROTO
|169,20
|399.783.384
|% 4,77
|
|GARAN
|9,53
|333.840.461
|% 0,32
|
|KRDMD
|6,88
|325.016.588
|% 1,18
|
|PETKM
|6,24
|292.118.507
|% 1,30
|
|EKGYO
|1,84
|265.122.467
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,43
|149.557.563
|% 0,00
|
|THYAO
|14,36
|718.101.071
|% 2,57
|
|KRDMD
|6,88
|325.016.588
|% 1,18
|
|PETKM
|6,24
|292.118.507
|% 1,30
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0210
|9,0242
|% -0,12
|
|Euro
|10,4322
|10,4349
|% 0,04
|
|Sterlin
|12,2664
|12,3279
|% 0,21
|
|Frank
|9,6758
|9,7341
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3983
|2,4103
|% -0,15
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|8,13
|
|Altın Gr.
|513
|513
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,82
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,06
|
|B. Petrol
|83,07
|83,07
|-0,35
|
Seans Raporu
11:28
daha fazla
-
11:42OZBAL
Yüzde 4.31 oranında artışla 17.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 500, 791 adet işlem
-
11:41OZBAL
Yüzde 4.31 oranında artışla 17.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 492, 152 adet işlem
-
11:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 83 artarak (% 0.84 ) 1, 537
-
11:40
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, THYAO, SODA
-
11:40XU100
Endeks 1, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 5, 078.00 milyon TL de