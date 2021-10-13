***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
13.10.2021 11:20
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
İlgili dönemde fon aktif hale gelmediği için iligli bildirim yapılamamaktadır.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
0 % 0
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
0 % 0
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970122
BIST
14:301.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,14
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
14:309,1610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0834
|Açılış
|: 9,1480
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1885
En Düşük
9,0704
14:3010,6607
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1171
|Açılış
|: 10,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
14:30529,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 6,18
|Açılış
|: 529,74
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler14:30
|LUKSK
|54,45
|3.331.360
|% 10,00
|
|AVHOL
|6,89
|6.153.482
|% 7,99
|
|MAALT
|181,70
|32.431.597
|% 6,38
|
|KZBGY
|30,62
|84.933.481
|% 6,02
|
|DITAS
|17,14
|30.230.464
|% 5,93
|
|BAYRK
|9,90
|15.116.688
|% -10,00
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|PRKAB
|18,04
|100.341.979
|% -6,53
|
|DOBUR
|32,30
|2.694.888
|% -5,44
|
|GRNYO
|2,33
|1.299.733
|% -4,90
|
|ASELS
|16,52
|787.146.088
|% 1,35
|
|GARAN
|9,32
|733.664.108
|% -0,64
|
|FROTO
|170,40
|716.162.100
|% -4,05
|
|THYAO
|14,38
|568.433.096
|% 0,84
|
|TUPRS
|124,60
|537.053.597
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,39
|254.429.253
|% 0,00
|
|ODAS
|1,44
|123.770.657
|% -2,70
|
|GARAN
|9,32
|733.664.108
|% -0,64
|
|EKGYO
|1,82
|136.237.041
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,77
|374.587.081
|% 0,45
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1594
|9,1610
|% 0,92
|
|Euro
|10,6556
|10,6607
|% 1,11
|
|Sterlin
|12,5327
|12,5956
|% 1,33
|
|Frank
|9,9150
|9,9748
|% 1,28
|
|Riyal
|2,4348
|2,4470
|% 0,86
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|5,72
|
|Altın Gr.
|530
|530
|6,18
|
|Cumhuriyet
|3.510
|3.563
|58,00
|
|Tam
|3.487
|3.575
|54,95
|
|Yarım
|1.685
|1.729
|26,58
|
|Çeyrek
|845
|865
|13,29
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,12
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|0,96
|