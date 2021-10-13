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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

13.10.2021 11:20



***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama

İlgili dönemde fon aktif hale gelmediği için iligli bildirim yapılamamaktadır. 

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
0 % 0
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
0 % 0
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
0 % 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970122


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler14:30
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LUKSK 54,45 3.331.360 % 10,00  
AVHOL 6,89 6.153.482 % 7,99  
MAALT 181,70 32.431.597 % 6,38  
KZBGY 30,62 84.933.481 % 6,02  
DITAS 17,14 30.230.464 % 5,93  
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14:30 Alış Satış %  
Dolar 9,1594 9,1610 % 0,92  
Euro 10,6556 10,6607 % 1,11  
Sterlin 12,5327 12,5956 % 1,33  
Frank 9,9150 9,9748 % 1,28  
Riyal 2,4348 2,4470 % 0,86  
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14:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.799 5,72  
Altın Gr. 530 530 6,18  
Cumhuriyet 3.510 3.563 58,00  
Tam 3.487 3.575 54,95  
Yarım 1.685 1.729 26,58  
Çeyrek 845 865 13,29  
Gümüş.Ons 23,31 23,34 0,23  
Gümüş Gr. 6,86 6,87 0,12  
B. Petrol 84,14 84,14 0,96  
Seans Raporu 14:30
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