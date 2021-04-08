***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokBildirim İçeriğiEski UnvanRE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım FonuYeni UnvanRE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi05/04/2021AçıklamalarFon unvan değişikliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925616BIST