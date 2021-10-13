***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
13.10.2021 11:19
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgili dönemde fon aktif hale gelmediği için iligli bildirim yapılamamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970120
BIST
11:351.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,51
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.428
En Düşük
1.421
11:359,0235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0116
|Açılış
|: 9,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0465
En Düşük
9,0017
11:3510,4359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0047
|Açılış
|: 10,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,4683
En Düşük
10,4123
11:35513,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,71
|Açılış
|: 513,10
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
513,21
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler11:35
|LUKSK
|49,50
|9.016.053
|% 10,00
|
|MERIT
|24,56
|28.868.615
|% 6,04
|
|AGESA
|21,92
|3.807.805
|% 5,69
|
|FROTO
|169,70
|403.896.840
|% 5,08
|
|RALYH
|4,63
|1.940.568
|% 4,75
|
|PRKAB
|19,17
|4.173.942
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,11
|42.726.299
|% -9,88
|
|KZBGY
|27,56
|53.629.163
|% -6,26
|
|YBTAS
|10.100,00
|20.200
|% -6,04
|
|KERVN
|0,60
|245.257
|% -4,76
|
|THYAO
|14,37
|722.622.563
|% 2,64
|
|FROTO
|169,70
|403.896.840
|% 5,08
|
|GARAN
|9,53
|334.044.113
|% 0,32
|
|KRDMD
|6,88
|325.069.603
|% 1,18
|
|PETKM
|6,21
|298.859.904
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,84
|265.174.817
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,44
|149.784.550
|% 0,41
|
|THYAO
|14,37
|722.622.563
|% 2,64
|
|PETKM
|6,21
|298.859.904
|% 0,81
|
|KRDMD
|6,88
|325.069.603
|% 1,18
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0205
|9,0235
|% -0,13
|
|Euro
|10,4340
|10,4359
|% 0,05
|
|Sterlin
|12,2642
|12,3257
|% 0,20
|
|Frank
|9,6758
|9,7341
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3981
|2,4101
|% -0,15
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|7,55
|
|Altın Gr.
|513
|513
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,83
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,06
|
|B. Petrol
|83,20
|83,20
|-0,22
|