***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 17:24
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2022 4. aylık bildirim
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029914
BIST
17:232.391
En Yüksek
|Değişim
|: -2,56%
|| -62,81
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.362
17:2315,4082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1063
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
17:2316,1163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0177
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
17:23910,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,65
|Açılış
|: 910,99
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,13
BIST En Aktif Hisseler17:23
|IHAAS
|23,98
|6.283.273
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.939.439
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|ESCOM
|11,91
|83.966.398
|% 9,97
|
|IMASM
|29,16
|9.437.663
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,21
|814.640
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|64.184.769
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.227.630
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,66
|4.630.805.688
|% -1,28
|
|SISE
|19,54
|3.401.326.214
|% -2,10
|
|KRDMD
|15,85
|2.851.843.285
|% -4,92
|
|SAHOL
|18,89
|2.337.127.608
|% -6,30
|
|EREGL
|32,36
|2.009.301.524
|% -5,21
|
|EKGYO
|2,66
|1.095.002.451
|% -3,27
|
|YKBNK
|4,60
|1.292.441.590
|% -2,13
|
|DOHOL
|3,63
|701.884.964
|% -0,55
|
|KRDMD
|15,85
|2.851.843.285
|% -4,92
|
|SISE
|19,54
|3.401.326.214
|% -2,10
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4049
|15,4082
|% 0,69
|
|Euro
|16,0710
|16,1163
|% -0,11
|
|Sterlin
|18,7545
|18,8486
|% 0,36
|
|Frank
|15,3372
|15,4296
|% 0,02
|
|Riyal
|4,0925
|4,1130
|% 0,61
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-13,48
|
|Altın Gr.
|912
|912
|0,77
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,12
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|10,44
|10,46
|-0,17
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,31
|
Seans Raporu
17:23
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17:38VKFYO
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