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***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.05.2022 13:47
***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 2328000 TRY 38,80 Yoktur İşlem Görmüyor
A Nama 1 TRY 2328000 TRY 38,80 Yoktur İşlem Görmüyor
A Nama 1 TRY 1164000 TRY 19,40 Yoktur İşlem Görmüyor
A Nama 1 TRY 180000 TRY 3,00 Yoktur İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Caner BİNGÖL 2328000 TRY 38,80
Mehmet Ali ERGİN 2328000 TRY 38,80
Mehmet Emre ÇAMLIBEL 1164000 TRY 19,40
Alim TELCİ 180000 TRY 3
TOPLAM 6000000 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026567


BIST
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BIST En Aktif Hisseler14:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IMASM 18,15 5.981.714 % 10,00  
CRDFA 2,75 26.532.636 % 10,00  
DENGE 1,54 1.164.141 % 10,00  
TIRE 15,44 10.938.113 % 9,97  
KRTEK 15,79 3.398.024 % 9,96  
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14:08 Alış Satış %  
Dolar 14,8605 14,8683 % 0,92  
Euro 15,7406 15,7526 % 0,59  
Sterlin 18,5123 18,6051 % -0,19  
Frank 15,1397 15,2309 % 0,38  
Riyal 3,9503 3,9701 % 0,95  
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14:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.897 1.898 16,33  
Altın Gr. 906 906 15,44  
Cumhuriyet 6.064 6.156 -18,00  
Tam 6.036 6.186 -19,49  
Yarım 2.917 2.992 -9,42  
Çeyrek 1.463 1.496 -4,72  
Gümüş.Ons 22,94 22,97 -0,02  
Gümüş Gr. 10,94 10,95 0,06  
B. Petrol 111 111 0,41  
Seans Raporu 14:08
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