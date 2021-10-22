***PINSU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
22.10.2021 11:48
***PINSU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler PINSU
İlgili Şirket Ünvanı PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 44.762.708,445
Ulaşılacak Sermaye (TL) 94.762.708,445
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 50.000.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
PINSU, TRAPINSU91A8 54.290,526
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 26.10.2021
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 27.10.2021
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ENG-PINSU.pdf
EK: 2 TR-PINSU.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971922
BIST