***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 13:34
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827440
BIST
13:5897.049
En Yüksek
|Değişim
|: -3,88%
|| -3.917,27
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
13:586,2377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0274
|Açılış
|: 6,2290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2453
En Düşük
6,2064
13:587,0122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0105
|Açılış
|: 6,9960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
13:58328,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,50
|Açılış
|: 328,15
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.826.418
|% 20,00
|
|ECILC
|4,78
|273.110.046
|% 19,80
|
|DEVA
|11,89
|178.196.697
|% 19,62
|
|SELEC
|8,82
|128.057.171
|% 19,51
|
|ECZYT
|13,10
|110.435.342
|% 18,87
|
|IHEVA
|2,55
|6.195.597
|% -19,81
|
|ALCTL
|13,10
|15.548.733
|% -19,19
|
|HUBVC
|16,26
|43.621.166
|% -18,70
|
|TSPOR
|3,52
|134.800.079
|% -18,14
|
|RYSAS
|4,70
|32.624.024
|% -17,40
|
|ASELS
|25,14
|506.782.860
|% -3,90
|
|THYAO
|8,93
|359.573.213
|% -7,08
|
|ECILC
|4,78
|273.110.046
|% 19,80
|
|GARAN
|9,07
|193.488.151
|% -5,32
|
|DEVA
|11,89
|178.196.697
|% 19,62
|
|IHLGM
|0,99
|118.995.194
|% -11,61
|
|ODAS
|1,44
|133.824.115
|% -10,56
|
|CEMAS
|0,81
|55.426.338
|% -11,96
|
|KARSN
|1,42
|87.733.781
|% -7,79
|
|EKGYO
|1,17
|71.578.060
|% -5,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9215
|7,9612
|% -0,22
|
|Frank
|6,6122
|6,6520
|% 0,27
|
|Riyal
|1,6554
|1,6637
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|1,81
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-17,00
|
|Tam
|2.164
|2.218
|-16,23
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|-7,85
|
|Çeyrek
|525
|536
|-3,92
|
|Gümüş.Ons
|16,66
|16,70
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,00
|
|B. Petrol
|33,69
|33,69
|-2,10
|