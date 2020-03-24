***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2020 10:01
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831623
BIST
14:1587.852
En Yüksek
|Değişim
|: 4,28%
|| 3.605,96
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
88.303
En Düşük
87.050
14:156,4939
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0667
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5660
En Düşük
6,4714
14:157,0553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0874
En Düşük
7,0232
14:15332,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 5,21
|Açılış
|: 332,91
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,20
|8.648.120
|% 10,00
|
|PENGD
|2,31
|1.127.331
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|10.222.084
|% 10,00
|
|ALCTL
|13,53
|4.959.352
|% 10,00
|
|BALAT
|1,87
|246.085
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,00
|4.840
|% -4,76
|
|MMCAS
|0,89
|5.221
|% -1,11
|
|MTRYO
|5,34
|1.837.493
|% -0,74
|
|IHGZT
|3,49
|3
|% -0,29
|
|ISYAT
|2,18
|11.505.784
|% 0,00
|
|GARAN
|7,36
|574.915.767
|% 6,51
|
|ASELS
|22,14
|364.709.992
|% 6,44
|
|THYAO
|8,12
|350.824.265
|% 5,32
|
|YKBNK
|1,85
|137.667.770
|% 4,52
|
|ISFIN
|2,82
|127.975.405
|% 2,92
|
|GARAN
|7,36
|574.915.767
|% 6,51
|
|YKBNK
|1,85
|137.667.770
|% 4,52
|
|ODAS
|1,23
|65.847.607
|% 6,03
|
|EKGYO
|1,11
|58.218.889
|% 3,74
|
|ISFIN
|2,82
|127.975.405
|% 2,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6126
|7,6508
|% 0,81
|
|Frank
|6,6376
|6,6776
|% 0,02
|
|Riyal
|1,7204
|1,7291
|% -1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.607
|41,73
|
|Altın Gr.
|330
|335
|6,97
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,00
|14,06
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|2,92
|2,93
|0,14
|
|B. Petrol
|28,10
|28,10
|1,07
|