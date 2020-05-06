***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2020 11:20
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842948
BIST
12:1098.639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -98,90
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.949
En Düşük
98.069
12:107,1653
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,0911
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1677
En Düşük
7,0607
12:107,7394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0695
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
12:10391,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,51
|Açılış
|: 391,87
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|13,20
|5.209.745
|% 10,00
|
|ALKA
|7,81
|16.181.405
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|115.386.330
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,27
|123.347.352
|% -9,91
|
|MAALT
|75,00
|9.301.231
|% -8,59
|
|ERSU
|4,44
|27.219.956
|% -7,69
|
|PINSU
|5,32
|25.848.233
|% -7,32
|
|KRDMD
|2,38
|401.165.705
|% 5,31
|
|GARAN
|8,08
|245.829.955
|% -0,74
|
|ASELS
|27,22
|236.199.088
|% 0,59
|
|ODAS
|1,85
|154.196.212
|% 2,21
|
|KOZAA
|12,24
|153.244.453
|% 2,68
|
|KRDMD
|2,38
|401.165.705
|% 5,31
|
|ODAS
|1,85
|154.196.212
|% 2,21
|
|KARSN
|1,85
|143.317.370
|% 6,94
|
|PETKM
|3,51
|143.812.365
|% 0,86
|
|TEKTU
|1,28
|50.328.471
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8337
|8,8780
|% 0,64
|
|Frank
|7,3186
|7,3627
|% 0,96
|
|Riyal
|1,9015
|1,9111
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-2,25
|
|Altın Gr.
|392
|392
|3,88
|
|Cumhuriyet
|2.514
|2.563
|23,00
|
|Tam
|2.588
|2.630
|27,70
|
|Yarım
|1.263
|1.286
|13,50
|
|Çeyrek
|630
|643
|6,80
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,15
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,07
|
|B. Petrol
|31,84
|31,84
|0,87
|