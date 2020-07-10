***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.07.2020 14:17
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PINSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858885
BIST
15:33113.186
En Yüksek
|Değişim
|: -2,25%
|| -2.607,99
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
15:336,8678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
15:337,7553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0061
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
15:33399,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,61
|Açılış
|: 399,56
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|92,40
|22.592.104
|% 10,00
|
|QNBFB
|44,48
|18.143.894
|% 9,99
|
|BFREN
|376,80
|47.744.683
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.222.150
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.327.832
|% 9,84
|
|LIDFA
|3,24
|14.131.239
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|15.816.900
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,66
|50.840.775
|% -9,98
|
|TSPOR
|6,24
|6.549.460
|% -9,96
|
|EDIP
|2,19
|19.495.799
|% -9,88
|
|EKGYO
|2,05
|1.201.748.902
|% -5,09
|
|GARAN
|7,73
|881.948.618
|% -2,28
|
|TRKCM
|4,54
|862.010.029
|% -1,94
|
|SISE
|6,18
|843.125.079
|% -3,13
|
|THYAO
|11,52
|679.500.472
|% -0,26
|
|EKGYO
|2,05
|1.201.748.902
|% -5,09
|
|TRKCM
|4,54
|862.010.029
|% -1,94
|
|ZOREN
|2,43
|455.597.510
|% -3,57
|
|IHLGM
|1,56
|279.095.079
|% -7,14
|
|KRDMD
|2,95
|510.185.083
|% -4,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6217
|8,6649
|% -0,05
|
|Frank
|7,2585
|7,3022
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|5,19
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,03
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.694
|-5,00
|
|Tam
|2.668
|2.681
|8,20
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|4,00
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,00
|
|B. Petrol
|41,73
|41,73
|-0,62
|