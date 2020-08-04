***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2020 16:28
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PINSU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864727
BIST
17:461.079
En Yüksek
|Değişim
|: -4,26%
|| -47,99
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
17:466,9749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0222
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
17:468,2433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0514
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
17:46445,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,37
|Açılış
|: 445,13
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
446,11
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|53.608.919
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|144.309.807
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,82
|8.735.524
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,32
|6.196.766
|% 9,95
|
|KLNMA
|41,76
|53.452.182
|% -10,00
|
|OZBAL
|2,97
|4.348.110
|% -10,00
|
|BIZIM
|15,30
|36.615.728
|% -10,00
|
|KONYA
|423,90
|142.259.281
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.422.592
|% -10,00
|
|ASELS
|33,56
|1.464.006.287
|% -4,82
|
|EKGYO
|2,07
|1.356.710.100
|% -7,59
|
|GARAN
|6,76
|1.347.651.360
|% -3,70
|
|THYAO
|10,72
|1.141.234.177
|% 0,28
|
|AKBNK
|5,02
|707.358.682
|% -4,20
|
|EKGYO
|2,07
|1.356.710.100
|% -7,59
|
|ISGYO
|1,94
|482.299.622
|% -3,96
|
|TSKB
|1,10
|252.401.339
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,33
|557.391.077
|% -7,17
|
|GARAN
|6,76
|1.347.651.360
|% -3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0635
|9,1090
|% 0,05
|
|Frank
|7,5749
|7,6205
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8529
|1,8622
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.992
|14,71
|
|Altın Gr.
|445
|446
|3,84
|
|Cumhuriyet
|2.918
|2.954
|3,50
|
|Tam
|3.006
|3.040
|3,70
|
|Yarım
|1.459
|1.482
|1,80
|
|Çeyrek
|732
|743
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|0,90
|
|Gümüş Gr.
|5,63
|5,64
|0,20
|
|B. Petrol
|44,05
|44,05
|-0,10
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AVTUR
Yüzde -8.48 oranında düşüşle 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 764, 678 adet işlem
-
17:58TEKTU
Yüzde -8.72 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 972, 961 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 12.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 519, 268 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 94 kaybederek (% -4.52 ) 1, 203
-
17:56XU100
Endeks 1, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 26 altında . İşlem hacmi 20, 812.00 milyon TL de