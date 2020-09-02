***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2020 10:10
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872841
BIST
10:061.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,27
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.087
En Düşük
1.083
10:067,3764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0088
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3764
En Düşük
7,3588
10:068,7629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0149
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7941
En Düşük
8,7570
10:06466,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,49
|Açılış
|: 466,19
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
464,26
BIST En Aktif Hisseler10:06
|FRIGO
|23,16
|331.790
|% 20,97
|
|YKSLN
|8,09
|8.738.422
|% 14,51
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.287.219
|% 9,99
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|IZMDC
|22,86
|165.506
|% -9,93
|
|BURCE
|21,76
|467.470
|% -6,61
|
|ULAS
|2,70
|513.580
|% -6,25
|
|NIBAS
|15,90
|69.789
|% -5,86
|
|FENER
|29,48
|41.303.416
|% 4,54
|
|SISE
|6,21
|27.862.843
|% 0,16
|
|BJKAS
|3,18
|26.365.894
|% 2,58
|
|EKGYO
|1,77
|19.448.494
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,00
|16.485.331
|% -0,33
|
|EKGYO
|1,77
|19.448.494
|% 0,57
|
|BJKAS
|3,18
|26.365.894
|% 2,58
|
|SKBNK
|1,39
|8.213.109
|% 0,72
|
|IHLGM
|1,42
|7.908.137
|% -2,07
|
|KRDMD
|3,00
|16.485.331
|% -0,33
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3720
|7,3764
|% 0,12
|
|Euro
|8,7577
|8,7629
|% -0,17
|
|Sterlin
|9,8309
|9,8802
|% 0,04
|
|Frank
|8,0623
|8,1109
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9603
|1,9701
|% 0,13
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-10,31
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,83
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|45,97
|45,97
|0,39
|
Seans Raporu
10:06
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10:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 43 kaybederek (% -0.12 ) 1, 221
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BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BALAT, YONGA
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10:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUSGR, MRDIN, ADANA