***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.09.2020 10:36
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873882
BIST
10:361.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,20
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.101
10:367,4731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0187
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4731
En Düşük
7,4364
10:368,8316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0208
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8316
En Düşük
8,7918
10:36464,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,76
|Açılış
|: 464,08
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,41
En Düşük
460,79
BIST En Aktif Hisseler10:36
|ARTI
|3,41
|407.966
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|10.226.480
|% 9,99
|
|YONGA
|46,04
|184.022
|% 9,99
|
|MERIT
|49,78
|993.609
|% 9,99
|
|KLGYO
|7,05
|43.350.618
|% 9,98
|
|DOBUR
|27,00
|11.421
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|5.544
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|4.999.328
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|3.842.458
|% -9,99
|
|BURVA
|54,60
|403.494
|% -9,98
|
|GSRAY
|4,29
|254.070.502
|% 8,33
|
|FENER
|44,62
|194.981.677
|% 9,58
|
|TSPOR
|6,34
|166.095.754
|% 7,09
|
|THYAO
|10,88
|126.746.317
|% 1,12
|
|BJKAS
|3,92
|126.387.100
|% 7,10
|
|GSRAY
|4,29
|254.070.502
|% 8,33
|
|EKGYO
|1,85
|78.832.776
|% 1,65
|
|BJKAS
|3,92
|126.387.100
|% 7,10
|
|YGYO
|0,94
|27.857.334
|% 2,17
|
|TSPOR
|6,34
|166.095.754
|% 7,09
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4701
|7,4731
|% 0,25
|
|Euro
|8,8268
|8,8316
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,7771
|9,8262
|% -0,05
|
|Frank
|8,1060
|8,1548
|% 0,05
|
|Riyal
|1,9851
|1,9951
|% 0,23
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|3,52
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,67
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,97
|27,02
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,05
|
|B. Petrol
|41,88
|41,88
|-0,14
|
Seans Raporu
10:36
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10:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 11 artarak (% 0.50 ) 1, 238
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Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GUSGR, GSRAY, MRDIN
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10:51XU100
Endeks 1, 102 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 1, 837.00 milyon TL de
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10:51ISKUR
Yüzde 8.86 oranında artışla 362, 500.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2 adet işlem
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10:50GSRAY
Yüzde 8.33 oranında artışla 4.29 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 005, 089 adet işlem