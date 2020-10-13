***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 13:16
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881152
BIST
15:411.177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,95
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
15:417,9037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0149
|Açılış
|: 7,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
15:419,3214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0117
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
15:41487,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 487,65
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler15:41
|NTHOL
|3,19
|190.815.592
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.553.854
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|767.668
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|5.277.752
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.667.573
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|1.353.227
|% -9,99
|
|ODAS
|3,58
|1.019.853.829
|% 2,58
|
|KERVT
|7,60
|625.754.068
|% -1,30
|
|SISE
|6,79
|619.278.753
|% -1,59
|
|TUKAS
|12,63
|574.628.224
|% 5,78
|
|KRDMD
|3,63
|546.723.112
|% 1,40
|
|ODAS
|3,58
|1.019.853.829
|% 2,58
|
|EKGYO
|1,83
|343.110.303
|% -0,54
|
|SKBNK
|1,74
|300.074.317
|% 1,16
|
|ISGYO
|2,24
|342.728.386
|% 7,18
|
|KRDMD
|3,63
|546.723.112
|% 1,40
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9003
|7,9037
|% 0,19
|
|Euro
|9,3177
|9,3214
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,2585
|10,3099
|% -0,14
|
|Frank
|8,6463
|8,6984
|% 0,10
|
|Riyal
|2,0991
|2,1096
|% 0,15
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-11,79
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,05
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|5,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-0,07
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-0,03
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,02
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,73
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,32
|42,32
|0,60
|