***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 10:01
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PINSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883539
BIST
13:491.175
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -15,53
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.165
13:498,0612
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0941
|Açılış
|: 8,0570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0669
En Düşük
7,9313
13:499,5365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0873
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5491
En Düşük
9,4241
13:49493,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 6,22
|Açılış
|: 493,42
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
493,72
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler13:49
|RTALB
|49,52
|254.711.236
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|164.769.549
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.625.238
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|5.487.160
|% 9,98
|
|EUYO
|6,61
|2.130.978
|% 9,98
|
|ARTI
|7,83
|423.258
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,82
|1.130.839
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|784.178
|% -10,00
|
|EMNIS
|24,30
|577.149
|% -10,00
|
|CASA
|32,62
|301.687
|% -9,99
|
|TSKB
|1,86
|1.322.732.449
|% 2,20
|
|GARAN
|6,92
|525.276.553
|% -2,12
|
|FENER
|38,98
|521.454.575
|% 2,69
|
|SISE
|6,63
|457.254.561
|% -2,64
|
|KRDMD
|3,47
|422.116.976
|% -0,29
|
|TSKB
|1,86
|1.322.732.449
|% 2,20
|
|SKBNK
|1,88
|375.554.742
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,75
|264.715.845
|% -3,85
|
|KRDMD
|3,47
|422.116.976
|% -0,29
|
|IHLAS
|1,24
|144.754.417
|% -3,13
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0580
|8,0612
|% 1,18
|
|Euro
|9,5306
|9,5365
|% 0,92
|
|Sterlin
|10,4974
|10,5501
|% 1,30
|
|Frank
|8,8511
|8,9044
|% 0,86
|
|Riyal
|2,1419
|2,1526
|% 1,13
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|493
|493
|5,78
|
|Cumhuriyet
|3.259
|3.308
|51,00
|
|Tam
|3.244
|3.325
|35,00
|
|Yarım
|1.568
|1.608
|16,93
|
|Çeyrek
|787
|804
|8,46
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,30
|-0,01
|