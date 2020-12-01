***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2020 10:00
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PINSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890676
BIST
10:301.305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 21,18
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.308
En Düşük
1.301
10:307,8319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0063
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8331
En Düşük
7,7988
10:309,3761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0403
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,3761
En Düşük
9,3064
10:30450,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,25
|Açılış
|: 450,29
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
450,36
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler10:30
|UZERB
|35,66
|167.388
|% 9,99
|
|ALCAR
|233,60
|33.177.334
|% 9,98
|
|SELEC
|13,79
|33.822.402
|% 9,97
|
|SAFKR
|16,77
|9.777.308
|% 9,97
|
|EUYO
|5,98
|2.435.062
|% 9,93
|
|POLTK
|290,00
|614.220
|% -9,99
|
|CASA
|71,10
|106.650
|% -9,94
|
|KERVN
|1,14
|166.011
|% -9,52
|
|KNFRT
|16,63
|4.042.256
|% -6,42
|
|FRIGO
|23,00
|708.634
|% -5,35
|
|GARAN
|8,93
|339.666.662
|% 2,06
|
|EKGYO
|2,19
|254.121.095
|% 1,39
|
|KRDMD
|4,95
|212.775.992
|% 1,02
|
|PETKM
|4,27
|164.591.120
|% 1,91
|
|TKNSA
|12,44
|143.401.121
|% 2,56
|
|EKGYO
|2,19
|254.121.095
|% 1,39
|
|KRDMD
|4,95
|212.775.992
|% 1,02
|
|SKBNK
|1,47
|58.672.744
|% 1,38
|
|PETKM
|4,27
|164.591.120
|% 1,91
|
|GARAN
|8,93
|339.666.662
|% 2,06
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8255
|7,8319
|% 0,08
|
|Euro
|9,3716
|9,3761
|% 0,43
|
|Sterlin
|10,4453
|10,4977
|% 0,44
|
|Frank
|8,6015
|8,6533
|% 0,29
|
|Riyal
|2,0813
|2,0918
|% 0,05
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|12,63
|
|Altın Gr.
|450
|450
|3,27
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,02
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,77
|5,78
|0,08
|
|B. Petrol
|47,53
|47,53
|-0,35
|