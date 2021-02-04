***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.02.2021 10:53
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PINSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907394
BIST
12:141.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,73
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.544
En Düşük
1.534
12:147,1497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0148
|Açılış
|: 7,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,1443
12:148,5838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0418
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5760
12:14417,62
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -4,45
|Açılış
|: 417,62
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
416,79
BIST En Aktif Hisseler12:14
|UZERB
|78,65
|447.204
|% 10,00
|
|ARMDA
|72,75
|9.600.557
|% 9,98
|
|IZTAR
|25,60
|1.094.272
|% 9,97
|
|ISKPL
|28,48
|22.367.309
|% 9,96
|
|TACTR
|34,90
|1.468.138
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,30
|152.252
|% -8,08
|
|BTCIM
|9,73
|9.069.575
|% -5,35
|
|SEKUR
|32,34
|10.545.961
|% -4,88
|
|GLBMD
|9,21
|3.232.662
|% -3,96
|
|TSGYO
|6,64
|7.502.631
|% -3,63
|
|SISE
|7,78
|739.684.342
|% 2,37
|
|KRDMD
|7,05
|656.404.916
|% 2,47
|
|GARAN
|10,07
|494.959.782
|% -0,30
|
|EKGYO
|2,50
|443.554.861
|% -0,79
|
|DOHOL
|4,11
|307.497.278
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,50
|443.554.861
|% -0,79
|
|PEGYO
|2,63
|305.196.286
|% 0,77
|
|SISE
|7,78
|739.684.342
|% 2,37
|
|KRDMD
|7,05
|656.404.916
|% 2,47
|
|YKBNK
|2,97
|267.027.270
|% -1,33
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1458
|7,1497
|% -0,21
|
|Euro
|8,5785
|8,5838
|% -0,48
|
|Sterlin
|9,6750
|9,7235
|% -0,59
|
|Frank
|7,8891
|7,9366
|% -0,53
|
|Riyal
|1,8998
|1,9094
|% -0,14
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-18,74
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-3,31
|
|Cumhuriyet
|2.782
|2.825
|-29,00
|
|Tam
|2.768
|2.838
|-30,73
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-14,86
|
|Çeyrek
|671
|686
|-7,43
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,41
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|58,81
|58,81
|0,12
|