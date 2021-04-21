***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 11:04
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929939
BIST
10:531.342
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -23,40
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.341
10:538,1490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0418
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1577
En Düşük
8,0986
10:539,8075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0386
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8120
En Düşük
9,7531
10:53466,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,06
|Açılış
|: 466,89
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler10:53
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|6.723.325
|% 9,52
|
|FENER
|34,64
|61.935.136
|% 8,25
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|CASA
|115,00
|280.370
|% 6,98
|
|BJKAS
|9,00
|8.688.591
|% -10,00
|
|ANELE
|4,46
|43.233.845
|% -9,90
|
|INTEM
|29,00
|619.704
|% -9,38
|
|SANEL
|4,05
|530.351
|% -9,19
|
|SEYKM
|20,38
|5.115.401
|% -9,10
|
|PETKM
|6,39
|493.701.307
|% -2,74
|
|GARAN
|6,94
|302.485.147
|% -2,12
|
|EREGL
|18,08
|244.804.333
|% -0,82
|
|KRDMD
|7,17
|171.628.481
|% -0,42
|
|KOZAL
|106,60
|142.224.459
|% -2,20
|
|PETKM
|6,39
|493.701.307
|% -2,74
|
|YKBNK
|2,06
|114.143.400
|% -2,83
|
|EKGYO
|1,82
|84.685.593
|% -1,09
|
|TSKB
|1,24
|57.411.408
|% -1,59
|
|GARAN
|6,94
|302.485.147
|% -2,12
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1453
|8,1490
|% 0,52
|
|Euro
|9,7996
|9,8075
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,3103
|11,3671
|% 0,35
|
|Frank
|8,8438
|8,8970
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1665
|2,1773
|% 0,50
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|3,82
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,10
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,82
|0,07
|
|B. Petrol
|66,44
|66,44
|-0,13
|