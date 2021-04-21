***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 16:47
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PINSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930207
BIST
16:411.324
En Yüksek
|Değişim
|: -3,02%
|| -41,29
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.324
16:418,1894
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0822
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
16:419,8512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0823
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
16:41469,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 6,10
|Açılış
|: 469,93
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
470,32
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler16:40
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.751.529
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|ATLAS
|2,07
|8.329.908
|% 9,52
|
|ESEN
|27,90
|22.559.518
|% -10,00
|
|SRVGY
|81,45
|9.713.621
|% -10,00
|
|ISKPL
|28,26
|34.806.830
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,00
|11.392.335
|% -10,00
|
|DARDL
|19,80
|18.679.820
|% -10,00
|
|EREGL
|18,12
|942.135.936
|% -0,60
|
|PETKM
|6,36
|906.928.625
|% -3,20
|
|GARAN
|6,95
|852.134.709
|% -1,97
|
|KRDMD
|6,94
|535.815.416
|% -3,61
|
|THYAO
|10,76
|466.854.864
|% -3,58
|
|YKBNK
|2,06
|349.335.080
|% -2,83
|
|PETKM
|6,36
|906.928.625
|% -3,20
|
|GARAN
|6,95
|852.134.709
|% -1,97
|
|EKGYO
|1,80
|176.120.874
|% -2,17
|
|TSKB
|1,21
|111.095.233
|% -3,97
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1843
|8,1898
|% 1,02
|
|Euro
|9,8435
|9,8536
|% 0,87
|
|Sterlin
|11,3307
|11,3875
|% 0,54
|
|Frank
|8,8670
|8,9205
|% 0,52
|
|Riyal
|2,1747
|2,1856
|% 0,88
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|6,33
|
|Altın Gr.
|469
|469
|5,29
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|0,10
|
|B. Petrol
|65,03
|65,03
|-1,54
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 21 kaybederek (% -1.91 ) 1, 395
-
16:50XU100
Endeks 1, 328 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 71 altında . İşlem hacmi 11, 504.00 milyon TL de
-
16:50IZMDC
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 2.06 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 378, 188 adet işlem
-
16:49BUCIM
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 021, 298 adet işlem
-
16:48CEMAS
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.03 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 021, 175 adet işlem