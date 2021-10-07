***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.10.2021 10:04
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PINSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967748
BIST
10:541.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 18,32
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.390
En Düşük
1.385
10:548,8750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0047
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8856
En Düşük
8,8433
10:5410,2887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0162
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3031
En Düşük
10,2457
10:54503,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,12
|Açılış
|: 503,95
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler10:54
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.902.997
|% 9,97
|
|DOBUR
|28,96
|1.361.488
|% 9,70
|
|NUGYO
|13,52
|7.899.880
|% 8,77
|
|KTSKR
|43,08
|72.012.299
|% 7,86
|
|SEYKM
|16,20
|6.204.605
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|DZGYO
|1,77
|10.112.733
|% -5,85
|
|IDEAS
|51,30
|2.826.417
|% -3,66
|
|UNLU
|6,13
|26.216.169
|% -2,70
|
|PETKM
|6,10
|310.574.009
|% 0,00
|
|GARAN
|9,30
|307.145.932
|% 0,87
|
|EREGL
|16,70
|278.035.626
|% 3,41
|
|THYAO
|13,89
|205.222.424
|% 1,31
|
|TUPRS
|120,00
|152.397.562
|% 0,84
|
|PETKM
|6,10
|310.574.009
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,92
|74.049.744
|% 1,05
|
|HALKB
|4,34
|145.918.991
|% 3,33
|
|GARAN
|9,30
|307.145.932
|% 0,87
|
|EKGYO
|1,78
|57.266.112
|% 1,14
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8727
|8,8750
|% 0,05
|
|Euro
|10,2823
|10,2887
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,0246
|12,0849
|% 0,07
|
|Frank
|9,5338
|9,5912
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3590
|2,3708
|% 0,01
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|3,06
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,96
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,75
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,02
|
|B. Petrol
|80,22
|80,22
|-0,86
|