***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2022 10:03
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002686
BIST
18:052.032
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 22,45
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.032
En Düşük
2.004
18:0513,6514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0696
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6561
En Düşük
13,5136
18:0515,4878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0306
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
18:05832,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,10
|Açılış
|: 832,31
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
833,16
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|12,87
|9.029.202
|% 10,00
|
|ISBTR
|66.622,70
|2.731.531
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.892.610
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|36.537.382
|% 9,96
|
|CEOEM
|17,01
|37.813.946
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.876.363
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.418.351
|% -9,99
|
|MIPAZ
|5,53
|49.760.711
|% -9,93
|
|DZGYO
|2,78
|51.347.028
|% -9,45
|
|THYAO
|29,40
|3.876.854.986
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.231.264.684
|% 2,00
|
|EREGL
|28,34
|819.030.197
|% 1,07
|
|SISE
|13,29
|748.477.845
|% 1,61
|
|GARAN
|11,84
|742.969.433
|% 0,34
|
|YKBNK
|4,03
|716.832.312
|% 1,00
|
|ODAS
|1,36
|216.536.842
|% 5,43
|
|THYAO
|29,40
|3.876.854.986
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.231.264.684
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,33
|178.230.676
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6460
|13,6519
|% 0,52
|
|Euro
|15,4764
|15,4891
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,5109
|18,6038
|% 0,39
|
|Frank
|14,7755
|14,8646
|% 0,51
|
|Riyal
|3,6250
|3,6432
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-5,16
|
|Altın Gr.
|832
|832
|2,85
|
|Cumhuriyet
|5.525
|5.608
|28,00
|
|Tam
|5.496
|5.633
|26,82
|
|Yarım
|2.656
|2.725
|12,98
|
|Çeyrek
|1.332
|1.362
|6,49
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|23,99
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|0,13
|
|B. Petrol
|91,44
|91,44
|-1,54
|