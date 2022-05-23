***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.05.2022 14:08
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PINSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031723
BIST
14:032.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -9,33
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.359
14:0315,7797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0931
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
14:0316,8628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0617
|Açılış
|: 16,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
14:03944,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,03
|Açılış
|: 944,58
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
942,25
BIST En Aktif Hisseler14:01
|IMASM
|51,55
|7.127.463
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|17.024.407
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|13.692.109
|% 9,87
|
|EMNIS
|24,06
|110.202
|% 9,86
|
|DAGHL
|25,98
|2.186.958
|% 9,71
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,31
|19.894.674
|% -7,53
|
|ORCAY
|18,23
|71.670.706
|% -7,51
|
|POLTK
|650,40
|23.554.102
|% -7,48
|
|OZRDN
|9,45
|1.267.191
|% -5,50
|
|THYAO
|43,00
|1.871.908.457
|% 0,33
|
|SISE
|19,02
|969.844.284
|% -2,06
|
|SAHOL
|19,76
|745.124.377
|% 0,10
|
|YKBNK
|4,36
|539.671.976
|% 0,69
|
|KOZAL
|186,80
|520.876.288
|% -0,64
|
|ODAS
|2,27
|84.534.965
|% -3,81
|
|ARDYZ
|6,08
|165.207.260
|% -0,33
|
|ADESE
|0,75
|14.979.270
|% 0,00
|
|YYLGD
|13,02
|156.453.432
|% -0,08
|
|TURSG
|4,70
|54.299.848
|% 2,17
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7616
|15,7675
|% -0,66
|
|Euro
|16,8330
|16,8513
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,7895
|19,8888
|% 0,11
|
|Frank
|16,2605
|16,3584
|% 0,26
|
|Riyal
|4,1934
|4,2144
|% -0,60
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|13,70
|
|Altın Gr.
|945
|946
|3,11
|
|Cumhuriyet
|6.316
|6.412
|28,00
|
|Tam
|6.265
|6.423
|10,88
|
|Yarım
|3.028
|3.107
|5,26
|
|Çeyrek
|1.519
|1.554
|2,63
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,15
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,14
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,16
|