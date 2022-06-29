***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2022 10:12
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PINSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039887
BIST
13:192.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -13,97
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
13:1916,6911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 16,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
13:1917,5597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0065
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,4369
13:19975,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,75
|Açılış
|: 975,36
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler13:17
|ULUSE
|223,80
|21.451.342
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|98.002.467
|% 9,96
|
|COSMO
|11,47
|38.047
|% 9,24
|
|RODRG
|24,30
|6.477.074
|% 8,97
|
|CLEBI
|388,10
|129.140.908
|% 8,05
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|UFUK
|65,10
|251.402
|% -6,73
|
|LIDFA
|13,09
|31.444.237
|% -6,50
|
|SELVA
|7,72
|41.990.176
|% -6,42
|
|MAKIM
|17,74
|373.881.089
|% -5,74
|
|THYAO
|47,46
|2.521.563.102
|% -1,21
|
|EREGL
|27,42
|748.686.482
|% -0,51
|
|SISE
|21,22
|695.646.146
|% -0,93
|
|ASELS
|23,48
|672.402.455
|% 1,21
|
|SAHOL
|19,83
|535.038.955
|% -1,54
|
|ODAS
|2,99
|348.967.147
|% -1,97
|
|EKGYO
|2,56
|244.179.770
|% -2,29
|
|TSKB
|2,06
|160.762.974
|% -0,48
|
|YKBNK
|4,44
|338.903.228
|% -0,67
|
|AKBNK
|8,31
|494.339.096
|% 0,00
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6894
|16,7182
|% 0,22
|
|Euro
|17,5739
|17,5898
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,2447
|20,3463
|% -0,09
|
|Frank
|17,4566
|17,5618
|% 0,61
|
|Riyal
|4,4353
|4,4575
|% 0,09
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-2,25
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|6.519
|6.618
|-7,00
|
|Tam
|6.527
|6.609
|-28,00
|
|Yarım
|3.195
|3.231
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.615
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,82
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,14
|-0,06
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,34
|