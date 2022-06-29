***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2022 10:32
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PINSU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039902
BIST
10:362.482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -8,41
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.473
10:3616,7074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0252
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,7236
En Düşük
16,5602
10:3617,5693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,5693
En Düşük
17,4507
10:36975,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,87
|Açılış
|: 975,11
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler10:36
|ULUSE
|221,10
|7.378.361
|% 8,65
|
|RODRG
|24,06
|3.730.780
|% 7,89
|
|BMSCH
|11,15
|62.953.171
|% 7,83
|
|TURSG
|5,18
|131.416.865
|% 6,37
|
|COSMO
|10,99
|38.047
|% 4,67
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|SEKUR
|14,03
|11.612.779
|% -7,51
|
|LIDFA
|13,08
|8.856.660
|% -6,57
|
|SNKRN
|20,26
|303.353
|% -5,06
|
|ARMDA
|152,50
|357.565
|% -4,98
|
|THYAO
|47,76
|930.684.108
|% -0,58
|
|ASELS
|23,58
|349.779.583
|% 1,64
|
|SISE
|21,28
|307.831.837
|% -0,65
|
|EREGL
|27,36
|278.254.887
|% -0,73
|
|AKBNK
|8,34
|203.291.519
|% 0,36
|
|EKGYO
|2,60
|116.728.235
|% -0,76
|
|ODAS
|3,03
|117.536.387
|% -0,66
|
|YKBNK
|4,45
|154.128.719
|% -0,45
|
|TSKB
|2,08
|67.891.088
|% 0,48
|
|TURSG
|5,18
|131.416.865
|% 6,37
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6838
|16,7074
|% 0,15
|
|Euro
|17,5515
|17,5693
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,2765
|20,3782
|% 0,07
|
|Frank
|17,3645
|17,4691
|% 0,08
|
|Riyal
|4,4342
|4,4564
|% 0,07
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-1,56
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.517
|6.609
|-28,00
|
|Yarım
|3.190
|3.232
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.615
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,82
|20,85
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,46
|