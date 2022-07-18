***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.07.2022 10:59
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045689
BIST
11:222.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 47,24
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.434
En Düşük
2.402
11:2217,4908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0909
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,4946
En Düşük
17,2771
11:2217,7215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1701
|Açılış
|: 17,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,7593
En Düşük
17,4486
11:22966,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 10,33
|Açılış
|: 966,20
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
967,17
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler11:22
|ANGEN
|32,14
|73.394.852
|% 9,99
|
|KLRHO
|11,41
|20.890.801
|% 9,92
|
|UFUK
|77,00
|203.511
|% 9,69
|
|RTALB
|9,13
|66.827.359
|% 8,69
|
|BAGFS
|16,48
|31.505.535
|% 7,71
|
|GESAN
|47,88
|131.239.884
|% -6,94
|
|PINSU
|5,85
|13.855.337
|% -6,25
|
|SILVR
|20,70
|47.517.810
|% -6,08
|
|DOBUR
|44,74
|3.813.298
|% -3,99
|
|ORGE
|9,53
|12.286.646
|% -3,05
|
|THYAO
|48,62
|1.105.898.164
|% 1,42
|
|EREGL
|26,96
|634.958.653
|% 3,85
|
|TUPRS
|239,50
|386.930.782
|% 5,14
|
|SASA
|41,06
|350.446.001
|% 3,53
|
|EKGYO
|2,97
|267.298.330
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,97
|267.298.330
|% 0,68
|
|ODAS
|3,39
|249.417.046
|% 3,99
|
|YKBNK
|4,29
|195.654.817
|% 2,63
|
|TSKB
|2,15
|86.071.275
|% 2,87
|
|KRDMD
|10,64
|261.794.956
|% 3,91
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4850
|17,4908
|% 0,52
|
|Euro
|17,7056
|17,7215
|% 0,97
|
|Sterlin
|20,8341
|20,9386
|% 1,22
|
|Frank
|17,8687
|17,9764
|% 0,62
|
|Riyal
|4,6406
|4,6639
|% 0,46
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|11,29
|
|Altın Gr.
|966
|966
|10,50
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.605
|-23,00
|
|Tam
|6.594
|6.680
|-24,00
|
|Yarım
|3.203
|3.261
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.630
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,95
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,18
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,84
|