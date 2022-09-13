***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 15:31
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062663
BIST
16:093.579
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -70,37
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.553
16:0918,2523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0372
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
16:0918,3082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,1405
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
16:09996,52
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -14,41
|Açılış
|: 996,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
996,52
BIST En Aktif Hisseler16:09
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|148.551.154
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|72.741.168
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.592.623
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|82.015.689
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|178.511.832
|% -9,97
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|AKBNK
|18,16
|11.669.009.860
|% 3,71
|
|YKBNK
|9,29
|10.915.232.381
|% -4,13
|
|ISCTR
|11,83
|9.622.630.013
|% -5,74
|
|THYAO
|74,75
|8.613.504.065
|% -0,27
|
|EREGL
|32,18
|6.977.692.852
|% -3,65
|
|YKBNK
|9,29
|10.915.232.381
|% -4,13
|
|EKGYO
|4,85
|5.380.886.769
|% -9,35
|
|ISCTR
|11,83
|9.622.630.013
|% -5,74
|
|AKBNK
|18,16
|11.669.009.860
|% 3,71
|
|KRDMD
|15,69
|5.730.485.361
|% 2,48
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2478
|18,2523
|% 0,20
|
|Euro
|18,2984
|18,3082
|% -0,76
|
|Sterlin
|21,0005
|21,1058
|% -1,09
|
|Frank
|18,8960
|19,0099
|% -0,73
|
|Riyal
|4,8415
|4,8658
|% 0,11
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-24,43
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-9,26
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|-30,00
|
|Tam
|6.741
|6.806
|-50,00
|
|Yarım
|3.285
|3.327
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.663
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,49
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,15
|
|B. Petrol
|93,54
|93,54
|-0,46
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:24USAK
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 654, 336 adet işlem
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16:22AYES
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 28.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 303 adet işlem
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16:21GZNMI
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 453, 358 adet işlem
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16:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -88, 54 kaybederek (% -2.20 ) 3, 937
-
16:20XU100
Endeks 3, 572 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 12 altında . İşlem hacmi 112, 407.00 milyon TL de