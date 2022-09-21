***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2022 10:07
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064364
BIST
10:403.254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -23,94
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.244
10:4018,3170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0018
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3656
En Düşük
18,3024
10:4018,1894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0649
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,3101
En Düşük
18,1148
10:40984,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,28
|Açılış
|: 984,16
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler10:40
|CRDFA
|3,38
|24.865.815
|% 9,74
|
|ULUUN
|23,34
|126.290.907
|% 7,66
|
|ZOREN
|3,86
|330.426.143
|% 7,22
|
|KMPUR
|46,60
|45.862.436
|% 6,83
|
|ELITE
|24,56
|24.163.565
|% 6,04
|
|ISGYO
|12,47
|5.672.341
|% -9,96
|
|SKBNK
|3,12
|214.548.458
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|92.526.256
|% -9,82
|
|TAVHL
|69,00
|177.426.339
|% -3,77
|
|IZFAS
|3,85
|1.917.250
|% -3,75
|
|THYAO
|70,25
|1.140.425.507
|% -3,04
|
|VAKBN
|8,28
|802.384.588
|% -1,78
|
|HALKB
|8,38
|701.445.661
|% -0,36
|
|SASA
|57,35
|624.938.266
|% -2,13
|
|ISCTR
|8,12
|538.220.538
|% -2,05
|
|VAKBN
|8,28
|802.384.588
|% -1,78
|
|EKGYO
|3,91
|345.574.394
|% -2,49
|
|ZOREN
|3,86
|330.426.143
|% 7,22
|
|HALKB
|8,38
|701.445.661
|% -0,36
|
|YKBNK
|7,13
|518.704.460
|% -0,42
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3103
|18,3170
|% -0,01
|
|Euro
|18,1687
|18,1894
|% -0,36
|
|Sterlin
|20,7127
|20,8166
|% -0,30
|
|Frank
|18,8631
|18,9767
|% -0,23
|
|Riyal
|4,8545
|4,8789
|% 0,05
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|6,95
|
|Altın Gr.
|984
|984
|4,16
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|3,00
|
|Tam
|6.696
|6.803
|28,00
|
|Yarım
|3.263
|3.313
|14,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.658
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,39
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,43
|0,08
|
|B. Petrol
|93,16
|93,16
|2,54
|
Seans Raporu
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