***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2022 10:01
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064616
BIST
11:563.288
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 41,93
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.296
En Düşük
3.237
11:5618,3676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0406
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,3822
En Düşük
18,3174
11:5618,2242
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1952
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
11:56986,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,15
|Açılış
|: 986,37
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
990,72
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler11:54
|ULUSE
|130,60
|16.048.984
|% 9,93
|
|SMRTG
|57,05
|222.009.111
|% 9,92
|
|CRDFA
|3,71
|17.902.173
|% 9,76
|
|ULUFA
|7,86
|28.924.123
|% 9,32
|
|BAGFS
|23,88
|204.160.514
|% 9,24
|
|PINSU
|7,22
|18.267.463
|% -9,98
|
|ISGYO
|11,23
|28.312.986
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|330.995.062
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|29.133.369
|% -9,78
|
|ATSYH
|128,80
|3.152.638
|% -7,34
|
|THYAO
|70,85
|1.510.611.355
|% 1,58
|
|SISE
|27,60
|1.280.846.351
|% 2,76
|
|YKBNK
|7,18
|922.219.612
|% 2,72
|
|AKBNK
|11,74
|807.133.811
|% 1,91
|
|SASA
|58,35
|792.681.252
|% 1,66
|
|EKGYO
|3,93
|692.350.755
|% 0,77
|
|ZOREN
|4,06
|615.004.755
|% 2,53
|
|YKBNK
|7,18
|922.219.612
|% 2,72
|
|SKBNK
|2,81
|330.995.062
|% -9,94
|
|AKBNK
|11,74
|807.133.811
|% 1,91
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3580
|18,3691
|% 0,23
|
|Euro
|18,2125
|18,2213
|% 1,07
|
|Sterlin
|20,7254
|20,8293
|% 0,63
|
|Frank
|18,8029
|18,9162
|% -0,47
|
|Riyal
|4,8657
|4,8901
|% 0,18
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-2,96
|
|Altın Gr.
|988
|989
|2,06
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.696
|6.768
|-28,00
|
|Yarım
|3.262
|3.309
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.655
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,60
|19,62
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|0,07
|
|B. Petrol
|91,25
|91,25
|1,42
|
Seans Raporu
11:54
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