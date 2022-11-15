***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 15:51
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080104
BIST
17:154.638
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 67,42
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
17:1518,6124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
17:1519,3999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1794
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,5094
En Düşük
19,1707
17:151.062,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.062,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.068,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler17:13
|BRLSM
|22,22
|159.299.177
|% 10,00
|
|HKTM
|101,20
|343.774.984
|% 10,00
|
|KONKA
|58,30
|294.311.825
|% 10,00
|
|AGESA
|34,36
|493.383.699
|% 9,99
|
|KONTR
|196,00
|2.075.874.456
|% 9,99
|
|MNDRS
|9,91
|184.629.381
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|992.623.479
|% -9,97
|
|ZEDUR
|33,12
|636.042
|% -9,75
|
|ATSYH
|135,10
|2.725.847
|% -8,65
|
|NTHOL
|12,97
|174.112.097
|% -7,29
|
|THYAO
|109,30
|8.600.020.971
|% -0,36
|
|EREGL
|37,78
|8.131.145.430
|% 1,18
|
|ODAS
|12,21
|5.584.733.977
|% 2,69
|
|ASELS
|41,30
|5.328.184.561
|% -0,96
|
|PETKM
|15,04
|4.538.045.645
|% -1,44
|
|ODAS
|12,21
|5.584.733.977
|% 2,69
|
|ISCTR
|9,40
|3.877.917.368
|% 1,51
|
|EKGYO
|5,55
|2.219.068.704
|% -1,94
|
|SKBNK
|2,29
|907.373.080
|% -0,87
|
|YKBNK
|10,19
|3.845.225.701
|% 3,87
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6000
|18,6197
|% 0,09
|
|Euro
|19,3868
|19,3949
|% 0,91
|
|Sterlin
|22,2051
|22,3165
|% 1,84
|
|Frank
|19,6981
|19,8168
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9377
|4,9624
|% 0,06
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|3,94
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|3,98
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.055
|7.177
|43,00
|
|Yarım
|3.426
|3.509
|21,00
|
|Çeyrek
|1.713
|1.754
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,08
|13,10
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,50
|92,50
|-0,64
|
Seans Raporu
17:13
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