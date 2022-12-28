***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 10:29
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090477
BIST
14:485.379
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -55,94
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:4818,7139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0430
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:4819,9376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0509
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:481.085,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,06
|Açılış
|: 1.085,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:46
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.104.428
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,66
|511.088.383
|% 9,83
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|PLTUR
|17,36
|17.304.188
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|IMASM
|219,70
|117.576.586
|% -9,59
|
|KOZAL
|605,50
|4.296.750.726
|% -8,66
|
|CRDFA
|4,66
|41.499.931
|% -8,63
|
|KOZAL
|605,50
|4.296.750.726
|% -8,66
|
|THYAO
|139,80
|3.859.221.541
|% -2,31
|
|ENKAI
|32,24
|3.766.408.993
|% 5,50
|
|KRDMD
|18,02
|2.965.957.369
|% 1,46
|
|ASELS
|58,20
|2.868.227.632
|% 0,43
|
|EKGYO
|8,19
|1.636.411.404
|% -1,44
|
|KRDMD
|18,02
|2.965.957.369
|% 1,46
|
|YKBNK
|11,71
|1.698.244.106
|% -0,85
|
|ISCTR
|12,84
|1.730.752.992
|% -1,15
|
|SKBNK
|3,01
|392.057.625
|% -2,27
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7093
|18,7221
|% 0,27
|
|Euro
|19,9256
|19,9407
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,5121
|22,6250
|% 0,56
|
|Frank
|20,0855
|20,2065
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9619
|4,9868
|% 0,20
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-9,39
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|7.289
|7.399
|-1,00
|
|Tam
|7.330
|7.383
|-16,00
|
|Yarım
|3.550
|3.615
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,85
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,62
|