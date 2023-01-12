***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 10:06
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100688
BIST
11:334.912
En Yüksek
|Değişim
|: 3,88%
|| 183,51
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.925
En Düşük
4.827
11:3318,7864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
11:3320,2115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0213
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
11:331.136,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,11
|Açılış
|: 1.136,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler11:33
|KRDMA
|17,38
|182.689.053
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|8.508.000
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|20.214.829
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.488.256
|% 9,96
|
|KRDMB
|17,21
|97.025.539
|% 9,13
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|YBTAS
|60.600,00
|60.600
|% -5,30
|
|THYAO
|133,60
|3.691.486.520
|% 6,62
|
|KRDMD
|18,29
|2.351.634.814
|% 6,40
|
|EREGL
|38,38
|1.569.870.019
|% 4,18
|
|ASELS
|55,45
|1.565.504.122
|% 5,02
|
|KOZAL
|545,40
|1.254.310.898
|% 5,13
|
|KRDMD
|18,29
|2.351.634.814
|% 6,40
|
|EKGYO
|8,42
|971.673.032
|% 4,21
|
|YKBNK
|8,99
|831.224.131
|% 4,66
|
|PETKM
|17,36
|890.458.705
|% 4,14
|
|SKBNK
|2,65
|122.836.545
|% 3,92
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7819
|18,7864
|% 0,06
|
|Euro
|20,1965
|20,2115
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,7439
|22,8580
|% 0,04
|
|Frank
|20,0246
|20,1452
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9864
|5,0114
|% 0,06
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|5,19
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,11
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.678
|7.731
|-2,00
|
|Yarım
|3.738
|3.783
|0,00
|
|Çeyrek
|1.875
|1.891
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,71
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,18
|