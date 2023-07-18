***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.07.2023 10:14
***PINSU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINSU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172885
BIST
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10:416.582
En Düşük
|Değişim
|: -0,28%
|| -18,25
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.577
En Yüksek
6.662
10:4126,9179
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 0,5842
|Açılış
|: 26,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,9451
En Düşük
26,2687
10:4130,3032
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 0,7162
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
30,3739
En Düşük
29,5027
10:411.693,56
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 38,53
|Açılış
|: 1.693,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.700,31
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler10:41
|YEOTK
|119,90
|325.413.335
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|30.385.653
|% 10,00
|
|LINK
|69,85
|28.970.344
|% 10,00
|
|FORTE
|88,15
|27.999.437
|% 9,98
|
|SAFKR
|23,82
|51.332.794
|% 9,97
|
|AYCES
|200,00
|15.863.711
|% -7,41
|
|AVGYO
|8,01
|6.390.201
|% -7,18
|
|BAYRK
|7,91
|19.007.693
|% -6,94
|
|GRNYO
|9,39
|13.108.919
|% -6,75
|
|PRZMA
|24,80
|6.542.563
|% -6,13
|
|ASELS
|74,60
|2.388.448.286
|% 0,81
|
|THYAO
|217,40
|2.346.155.103
|% -0,64
|
|SISE
|51,20
|1.124.691.108
|% -0,87
|
|GESAN
|81,15
|1.114.238.114
|% 5,12
|
|EKGYO
|8,35
|1.051.516.478
|% 1,21
|
|EKGYO
|8,35
|1.051.516.478
|% 1,21
|
|YKBNK
|13,92
|795.100.132
|% 0,72
|
|ZOREN
|3,66
|185.818.203
|% 0,00
|
|KLGYO
|3,29
|144.723.318
|% 4,44
|
|ISCTR
|14,72
|628.159.700
|% 1,24
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8870
|26,9179
|% 2,22
|
|Euro
|30,2485
|30,3032
|% 2,42
|
|Sterlin
|35,0633
|35,2391
|% 2,17
|
|Frank
|31,2045
|31,3925
|% 2,36
|
|Riyal
|7,1401
|7,1759
|% 2,01
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|6,65
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.695
|39,86
|
|Cumhuriyet
|11.060
|11.227
|92,00
|
|Tam
|10.867
|11.147
|196,00
|
|Yarım
|5.434
|5.599
|98,00
|
|Çeyrek
|2.725
|2.800
|50,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|21,52
|21,54
|0,49
|
|B. Petrol
|78,27
|78,27
|-0,24
|