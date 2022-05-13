***PINSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.05.2022 09:13
***PINSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PINSU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030081
BIST
18:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
0
En Düşük
0
18:0515,4503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0663
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4507
En Düşük
15,3668
18:0516,0859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0801
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,1204
En Düşük
15,9645
18:05905,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 5,64
|Açılış
|: 905,24
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
907,17
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALBRK
|1,41
|50.953.556
|% 13,71
|
|TSPOR
|4,41
|144.752.845
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,60
|12.912.179
|% 0,00
|
|LKMNH
|17,55
|2.545.224
|% 0,00
|
|YUNSA
|30,24
|30.295.831
|% 0,00
|
|RYSAS
|5,06
|7.971.716
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,41
|144.752.845
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,60
|12.912.179
|% 0,00
|
|LKMNH
|17,55
|2.545.224
|% 0,00
|
|NATEN
|60,85
|33.915.664
|% 0,00
|
|THYAO
|41,86
|5.551.748.898
|% 0,00
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% 0,00
|
|SAHOL
|18,95
|2.801.975.241
|% 0,00
|
|EREGL
|32,20
|2.385.021.450
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,67
|1.222.246.838
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,58
|1.467.543.368
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,64
|772.517.236
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% 0,00
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4400
|15,4503
|% 0,43
|
|Euro
|16,0522
|16,0859
|% 0,50
|
|Sterlin
|18,8043
|18,8986
|% 0,69
|
|Frank
|15,3347
|15,4271
|% 0,56
|
|Riyal
|4,1038
|4,1244
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|0,74
|
|Altın Gr.
|905
|905
|5,64
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,83
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,34
|0,12
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:01ALBRK
Yüzde 13.71 oranında artışla 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 098, 727 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, GARAN
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 4 kaybederek (% -2.38 ) 2, 152