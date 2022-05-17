***PINSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.05.2022 15:53
***PINSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030874
BIST
16:432.415
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 23,90
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
16:4315,7617
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2206
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
16:4316,6497
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 0,4095
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
16:43925,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 14,43
|Açılış
|: 925,43
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler16:43
|EGEPO
|8,03
|45.299.992
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,91
|217.304.390
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.548.415
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.794.623
|% 9,96
|
|MANAS
|23,70
|27.398.425
|% 9,93
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.058.508
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|YUNSA
|27,56
|26.432.235
|% -6,19
|
|THYAO
|42,88
|2.957.928.630
|% 0,37
|
|SISE
|19,93
|2.223.573.541
|% 3,26
|
|AKBNK
|7,90
|1.194.149.599
|% -0,88
|
|SAHOL
|19,43
|1.174.345.800
|% 1,04
|
|KRDMD
|14,91
|1.172.257.207
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|782.870.781
|% 1,53
|
|YKBNK
|4,33
|1.110.620.274
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,16
|184.348.895
|% 2,65
|
|AKBNK
|7,90
|1.194.149.599
|% -0,88
|
|SISE
|19,93
|2.223.573.541
|% 3,26
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7474
|15,7617
|% 1,42
|
|Euro
|16,6098
|16,6497
|% 2,52
|
|Sterlin
|19,5886
|19,6869
|% 2,65
|
|Frank
|15,7989
|15,8940
|% 2,31
|
|Riyal
|4,1877
|4,2087
|% 1,43
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|1,34
|
|Altın Gr.
|927
|927
|16,33
|
|Cumhuriyet
|6.193
|6.286
|114,00
|
|Tam
|6.161
|6.320
|109,08
|
|Yarım
|2.978
|3.057
|52,76
|
|Çeyrek
|1.494
|1.529
|26,39
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|0,21
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,15
|
Seans Raporu
16:43
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16:58MEPET
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16:57CANTE
Yüzde 5.64 oranında artışla 32.20 lira fiyatla işlem gören hissede 694, 832 adet işlem
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16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 83 artarak (% 1.09 ) 2, 675
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16:55XU100
Endeks 2, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 26, 464.00 milyon TL de
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16:55TUKAS
Yüzde 4.24 oranında artışla 9.83 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 860, 231 adet işlem