***PINSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.05.2022 12:51
***PINSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031101
BIST
13:092.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 7,99
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.406
En Düşük
2.385
13:0915,9549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0528
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9669
En Düşük
15,7603
13:0916,7995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0423
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
13:09933,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,82
|Açılış
|: 933,22
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler13:09
|ORCAY
|21,90
|86.211.344
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.752.995
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.606.351
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|10.096.611
|% 9,93
|
|MANAS
|25,56
|41.172.184
|% 7,85
|
|UFUK
|37,02
|1.041.745
|% -8,55
|
|OYAYO
|8,30
|3.809.588
|% -5,79
|
|YBTAS
|19.100,00
|57.300
|% -5,51
|
|LKMNH
|17,58
|6.412.989
|% -4,87
|
|SMRTG
|23,82
|92.735.649
|% -4,49
|
|YKBNK
|4,31
|558.522.020
|% 1,17
|
|KOZAL
|188,10
|474.110.161
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,65
|408.886.683
|% 0,76
|
|BIMAS
|82,55
|285.567.523
|% -1,90
|
|TAVHL
|41,58
|159.186.292
|% -0,91
|
|MOBTL
|1,73
|25.140.666
|% 0,00
|
|ARDYZ
|5,61
|73.406.613
|% 0,72
|
|KONKA
|24,40
|121.302.820
|% 7,49
|
|HUNER
|2,83
|11.496.343
|% 0,00
|
|ORCAY
|21,90
|86.211.344
|% 9,99
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9473
|15,9549
|% 0,33
|
|Euro
|16,7785
|16,7995
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,7321
|19,8311
|% -0,42
|
|Frank
|15,9552
|16,0513
|% 0,07
|
|Riyal
|4,2388
|4,2601
|% 0,26
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|5,33
|
|Altın Gr.
|933
|933
|4,78
|
|Cumhuriyet
|6.218
|6.312
|54,00
|
|Tam
|6.188
|6.347
|55,45
|
|Yarım
|2.991
|3.070
|26,82
|
|Çeyrek
|1.500
|1.535
|13,42
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|0,07
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,14
|