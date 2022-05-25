***PINSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.05.2022 14:59
***PINSU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032339
BIST
14:472.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 12,45
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.398
En Düşük
2.384
14:4716,3214
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,2456
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
14:4717,4022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1056
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
14:47972,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,74
|Açılış
|: 972,99
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler14:45
|DAGHL
|27,06
|5.088.804
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|537.001.841
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|54.073.234
|% 9,97
|
|ALKA
|39,34
|37.658.164
|% 9,95
|
|MZHLD
|57,45
|8.756.354
|% 9,95
|
|MEPET
|4,07
|23.379.592
|% -9,96
|
|SELVA
|8,58
|25.266.247
|% -8,72
|
|NUGYO
|5,71
|45.785.417
|% -6,85
|
|SEYKM
|7,26
|29.304.603
|% -5,59
|
|DOGUB
|4,49
|22.507.020
|% -5,47
|
|SISE
|20,44
|1.916.319.293
|% 3,13
|
|THYAO
|41,92
|1.581.032.092
|% -0,57
|
|GARAN
|14,53
|1.339.144.883
|% -1,88
|
|ASELS
|23,64
|1.147.951.201
|% 2,52
|
|SAHOL
|19,75
|721.082.063
|% 0,25
|
|SISE
|20,44
|1.916.319.293
|% 3,13
|
|GARAN
|14,53
|1.339.144.883
|% -1,88
|
|EKGYO
|2,56
|221.537.675
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,35
|338.876.546
|% -0,68
|
|KARSN
|5,80
|371.717.369
|% -1,02
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2994
|16,3188
|% 1,51
|
|Euro
|17,3858
|17,4069
|% 0,64
|
|Sterlin
|20,2980
|20,3998
|% 0,89
|
|Frank
|16,8636
|16,9652
|% 1,03
|
|Riyal
|4,3337
|4,3554
|% 1,27
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-11,27
|
|Altın Gr.
|973
|973
|6,90
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.574
|67,00
|
|Tam
|6.441
|6.604
|64,04
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|30,98
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,49
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,79
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,13
|
Seans Raporu
14:45
daha fazla
-
15:00AVGYO
Yüzde 7.28 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 621, 732 adet işlem
-
14:59ETILR
Yüzde 4.83 oranında artışla 7.60 lira fiyatla işlem gören hissede 502, 456 adet işlem
-
14:57KONKA
Yüzde 5.75 oranında artışla 22.42 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 453, 598 adet işlem
-
14:56XU100
Endeks 2, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 17, 509.00 milyon TL de
-
14:55TIRE
Yüzde 4.23 oranında artışla 17.97 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 444, 325 adet işlem