***PINSU*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
11.10.2021 10:06
***PINSU*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [PINSU]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 07.10.2021 tarihinde başlayan % 111,70012 oranındaki bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 21.10.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969380
BIST
13:361.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,73
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
13:369,0042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0030
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
13:3610,4097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0119
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
13:36509,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 2,04
|Açılış
|: 509,77
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler13:34
|MERIT
|23,16
|9.240.702
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|573.191
|% 9,97
|
|EDIP
|3,81
|37.679.493
|% 9,80
|
|GESAN
|23,38
|110.635.043
|% 8,24
|
|METUR
|3,37
|38.370.708
|% 6,98
|
|PRKAB
|21,30
|64.100.122
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|124.122.938
|% -9,95
|
|ERSU
|4,54
|19.447.915
|% -7,16
|
|AYCES
|53,10
|2.084.078
|% -6,84
|
|YUNSA
|14,90
|46.850.047
|% -6,17
|
|GARAN
|9,50
|876.299.992
|% 0,64
|
|SASA
|28,36
|429.429.425
|% 2,01
|
|KRDMD
|6,81
|409.501.660
|% 0,00
|
|TUPRS
|127,30
|381.058.953
|% 1,19
|
|ASELS
|16,01
|343.730.620
|% 1,20
|
|YKBNK
|2,42
|331.988.713
|% 0,00
|
|GARAN
|9,50
|876.299.992
|% 0,64
|
|ODAS
|1,50
|130.836.579
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,79
|116.752.943
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,81
|409.501.660
|% 0,00
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0012
|9,0054
|% 0,05
|
|Euro
|10,4038
|10,4092
|% 0,11
|
|Sterlin
|12,2134
|12,2747
|% 0,11
|
|Frank
|9,6601
|9,7183
|% -0,02
|
|Riyal
|2,3930
|2,4051
|% 0,01
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|7,06
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,33
|
|Cumhuriyet
|3.372
|3.423
|21,00
|
|Tam
|3.357
|3.441
|21,57
|
|Yarım
|1.622
|1.665
|10,43
|
|Çeyrek
|814
|832
|5,21
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,61
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,58
|83,58
|-0,07
|