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***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

25.03.2022 18:27
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

           Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.03.2022 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2022 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin 2021 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
 
Bilgilerinize arz ederiz.  
 
Saygılarımızla,
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013194


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Tam 6.140 6.293 -14,44  
Yarım 2.968 3.044 -6,99  
Çeyrek 1.489 1.522 -3,49  
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