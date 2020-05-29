***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.465.041 -5.258.348Dönem Karı (Zararı)-15.241.005 -8.916.154Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-15.241.005 -8.916.154Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.399.616 15.781.405Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6 6.366.998 5.165.573Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-10.803 301.658Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -10.803 301.658Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.992.808 1.329.548Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler247.793 225.002Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.745.015 1.104.546Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-391.590 -320.876Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.527.026 7.867.311Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13,15 -187.396 -454.825Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13,15 10.714.422 8.322.136Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.374.351 1.700.012Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 -454.671 -202.838Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.503 -58.983Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-4.503 -58.983İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler798.375 -11.480.493Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.282.455 -6.468.378İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.995.706 -1.032.875İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.286.749 -5.435.503Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.646.257 -1.188.581İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-391.568 -320.876İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.254.689 -867.705Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.648.109 -2.548.934Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)199.378 1.640.738Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.293.975 -1.231.270İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)469.618 134.734İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)824.357 -1.366.004Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)309.484 204.753Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.229.374 -2.205.839İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9.229.374 -2.205.839Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)4.355.957 294.953İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.972 22.065Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-12.972 22.065Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.956.986 -4.615.242Ödenen Faiz0 -46.302Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-491.945 -596.804YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-500.541 -1.377.828Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri81.176 395.021Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri81.176 395.021Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.160.703 -2.548.550Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.037.088 -2.296.980Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-123.615 -251.570Verilen Nakit Avans ve Borçlar391.590 320.876İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar391.590 320.876Alınan Faiz187.396 454.825FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.144.102 10.329.434Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri59.517.651 38.314.393Kredilerden Nakit Girişleri59.517.651 38.314.393Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-33.627.550 -12.641.896Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-33.627.550 -12.641.896İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış-10.193.127 -5.579.865Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.126.654 -1.487.364Ödenen Faiz-10.714.422 -8.275.834YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-179.602 3.693.258NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-179.602 3.693.258DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.298.440 1.381.537DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.118.838 5.074.795Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.762.708 11.713.515 88.239 62.735.634 -2.211.377 60.524.257 1.588.253 62.112.510 4.180.008 -36.281.924 -22.077.331 -58.359.255 64.497.725 64.497.725Transferler0 0 0 -772.871 0 -772.871 0 -772.871 0 -21.304.460 22.077.331 772.871 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -494.821 -494.821 -56.862 -551.683 0 0 -8.916.154 -8.916.154 -9.467.837 -9.467.837Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.916.154 -8.916.154 -8.916.154 -8.916.154Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -494.821 -494.821 -56.862 -551.683 0 0 0 0 -551.683 -551.683Dönem Sonu Bakiyeler44.762.708 11.713.515 88.239 61.962.763 -2.706.198 59.256.565 1.531.391 60.787.956 4.180.008 -57.586.384 -8.916.154 -66.502.538 55.029.888 55.029.888Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.762.708 11.713.515 88.239 77.728.001 -2.971.437 74.756.564 4.209.875 78.966.439 4.180.008 -55.268.397 -32.751.845 -88.020.242 51.690.667 51.690.667Transferler0 0 0 -927.298 0 -927.298 0 -927.298 0 -31.824.547 32.751.845 927.298 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -126.065 -126.065 1.188.407 1.062.342 0 0 -15.241.005 -15.241.005 -14.178.663 -14.178.663Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.241.005 -15.241.005 -15.241.005 -15.241.005Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -126.065 -126.065 1.188.407 1.062.342 0 0 0 0 1.062.342 1.062.342Dönem Sonu Bakiyeler44.762.708 11.713.515 88.239 76.800.703 -3.097.502 73.703.201 5.398.282 79.101.483 4.180.008 -87.092.944 -15.241.005 -102.333.949 37.512.004 37.512.004Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3.118.838 3.298.440Ticari Alacaklar45.962.371 34.046.894İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 12.270.334 9.652.409İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 33.692.037 24.394.485Diğer Alacaklar6.068.016 5.188.953İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 391.590 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.676.426 5.188.953Stoklar19.205.487 17.557.378Peşin Ödenmiş Giderler829.501 1.197.518İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler829.501 1.197.518Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19.608 0Diğer Dönen Varlıklar17.572.652 16.825.051İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17.572.652 16.825.051ARA TOPLAM92.776.473 78.114.234TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR92.776.473 78.114.234DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 9.029.709 7.544.201Diğer Alacaklar1.800 1.800İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.800 1.800Maddi Duran Varlıklar6-a 218.859.215 222.196.645Arazi ve Arsalar17.240.000 17.100.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11.642.522 11.980.000Binalar59.355.280 59.770.000Tesis, Makine ve Cihazlar113.384.061 115.449.342Mobilya ve Demirbaşlar17.068.006 17.756.397Yapılmakta Olan Yatırımlar169.346 140.906Kullanım Hakkı Varlıkları6-b 29.467.369 12.968.236Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.451.281 4.459.117Bilgisayar Yazılımları4.451.281 4.459.117Peşin Ödenmiş Giderler169.046 407İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler169.046 407TOPLAM DURAN VARLIKLAR261.978.420 247.170.406TOPLAM VARLIKLAR354.754.893 325.284.640KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar104.951.095 53.940.502İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar104.951.095 53.940.502Banka Kredileri7 104.951.095 53.940.502Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları37.576.840 45.085.027İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları425.282 633.429Banka Kredileri7 425.282 633.429İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları37.151.558 44.451.598Banka Kredileri7 31.828.616 41.790.792Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 5.322.942 2.660.806Ticari Borçlar53.694.446 47.743.771İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 3.089.247 2.602.330İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 50.605.199 45.141.441Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.205.346 895.862Diğer Borçlar12.614.899 22.370.168İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 391.918 10.585.045İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12.222.981 11.785.123Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.749.466 393.509İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.749.466 393.509Kısa Vadeli Karşılıklar341.085 354.057Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar341.085 354.057Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 3.551.331 806.316ARA TOPLAM218.684.508 171.589.212TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER218.684.508 171.589.212UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar87.670.596 88.181.079İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 29.701.000Banka Kredileri7 0 29.701.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar87.670.596 58.480.079Banka Kredileri7 64.005.737 49.254.779Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 23.664.859 9.225.300Ticari Borçlar0 2.660.237İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 0 2.660.237Uzun Vadeli Karşılıklar3.057.077 3.143.652Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.057.077 3.143.652Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü8 7.830.708 8.019.793TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER98.558.381 102.004.761TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER317.242.889 273.593.973ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.512.004 51.690.667Ödenmiş Sermaye10 44.762.708 44.762.708Sermaye Düzeltme Farkları10 11.713.515 11.713.515Paylara İlişkin Primler (İskontolar)88.239 88.239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)79.101.483 78.966.439Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)79.101.483 78.966.439Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6 76.800.703 77.728.001Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.097.502 -2.971.437Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5 5.398.282 4.209.875Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 4.180.008 4.180.008Yasal Yedekler4.180.008 4.180.008Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-87.092.944 -55.268.397Net Dönem Karı veya Zararı-15.241.005 -32.751.845TOPLAM ÖZKAYNAKLAR37.512.004 51.690.667TOPLAM KAYNAKLAR354.754.893 325.284.640Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 47.043.379 47.757.249Satışların Maliyeti11 -25.531.880 -26.291.665TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.511.499 21.465.584BRÜT KAR (ZARAR)21.511.499 21.465.584Genel Yönetim Giderleri12 -6.979.122 -5.240.583Pazarlama Giderleri12 -17.105.896 -16.256.999Araştırma ve Geliştirme Giderleri-176.590 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 1.513.580 2.148.259Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -2.099.560 -2.232.233ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.336.089 -115.972Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 442.939 379.859Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -46.846 -45.925FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.939.996 217.962Finansman Gelirleri15 131.110 170.439Finansman Giderleri15 -12.886.790 -9.507.393SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-15.695.676 -9.118.992Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri454.671 202.838Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8 454.671 202.838SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-15.241.005 -8.916.154DÖNEM KARI (ZARARI)-15.241.005 -8.916.154Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-15.241.005 -8.916.154Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Zarar Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1Kr Olan 100 Adet pay Başına Zarar 16 -0,34050000 -0,19920000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.062.342 -551.683Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-157.581 -618.526Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları5 1.485.508 -71.077Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-265.585 137.920Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi8 31.516 123.705Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi8 -297.101 14.215Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.062.342 -551.683TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-14.178.663 -9.467.837Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-14.178.663 -9.467.837http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847826BIST