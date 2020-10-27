***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.762.708 11.713.515 88.239 62.735.634 -2.211.377 60.524.257 1.588.253 62.112.510 4.180.008 -36.281.924 -22.077.329 -58.359.253 64.497.727 64.497.727Transferler0 0 0 -2.318.207 0 -2.318.207 0 -2.318.207 0 -19.759.122 22.077.329 2.318.207 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -639.261 -639.261 -68.233 -707.494 0 0 -19.209.805 -19.209.805 -19.917.299 -19.917.299Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.209.805 -19.209.805 -19.209.805 -19.209.805Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -639.261 -639.261 -68.233 -707.494 0 0 0 0 -707.494 -707.494Dönem Sonu Bakiyeler44.762.708 11.713.515 88.239 60.417.427 -2.850.638 57.566.789 1.520.020 59.086.809 4.180.008 -56.041.046 -19.209.805 -75.250.851 44.580.428 44.580.428Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.762.708 11.713.515 88.239 77.728.001 -2.971.437 74.756.564 4.209.875 78.966.439 4.180.008 -55.268.397 -32.751.845 -88.020.242 51.690.667 51.690.667Transferler0 0 0 -2.667.832 0 -2.667.832 0 -2.667.832 0 -30.084.013 32.751.845 2.667.832 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -1.250.169 -1.250.169 3.105.954 1.855.785 0 0 -23.051.388 -23.051.388 -21.195.603 -21.195.603Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.051.388 -23.051.388 -23.051.388 -23.051.388Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -1.250.169 -1.250.169 3.105.954 1.855.785 0 0 0 0 1.855.785 1.855.785Dönem Sonu Bakiyeler44.762.708 11.713.515 88.239 75.060.169 -4.221.606 70.838.563 7.315.829 78.154.392 4.180.008 -85.352.410 -23.051.388 -108.403.798 30.495.064 30.495.064Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.352.336 12.677.637Dönem Karı (Zararı)-23.051.388 -19.209.805Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-23.051.388 -19.209.805Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler55.575.252 44.713.191Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 20.757.618 15.293.559Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler467.563 207.673Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 467.563 207.673Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.965.043 2.217.580Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler633.865 646.909Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21 3.331.178 1.570.671Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler17 -391.590 -320.876Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27.731.221 25.863.575Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-469.033 -1.406.760Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 28.200.254 27.270.335Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.544.816 1.587.751Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 -459.219 -69.993Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler17 -40.200 -66.078Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-40.200 -66.078İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.225.274 -11.677.469Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.859.158 -14.334.636İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.616.397 -3.666.479İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.242.761 -10.668.157Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.116.182 -2.637.456İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -19.728İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.116.182 -2.617.728Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.098.825 -2.268.269Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-272.770 1.340.493Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.944.914 4.455.665İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-89.826 638.345İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)16.034.740 3.817.320Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)385.797 337.754Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.659.235 1.436.241İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.659.235 1.436.241Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3.884.693 -45.230İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.658 37.969Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14.658 37.969Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları28.298.590 13.825.917Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.946.254 -1.148.280YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.440.629 -3.733.532İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri6 607.143 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri855.462 1.110.321Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri855.462 1.110.321Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.763.857 -6.571.489Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -6.441.123 -5.931.131Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-322.734 -640.358Alınan Temettüler17 391.590 320.876Alınan Faiz469.033 1.406.760FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.317.951 -539.957Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri147.262.131 44.150.756Kredilerden Nakit Girişleri147.262.131 44.150.756Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-121.932.843 -35.675.299Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-121.932.843 -35.675.299İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış3 -3.148.205 23.062.064Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.032.485 -4.807.369Ödenen Faiz-24.466.549 -27.270.109YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.593.756 8.404.148NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.593.756 8.404.148DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.298.440 1.381.537DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.892.196 9.785.685Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri10.892.196 3.298.440Ticari Alacaklar59.251.700 34.046.894İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 18.096.492 9.652.409İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 41.155.208 24.394.485Diğer Alacaklar2.461.144 5.188.953İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.461.144 5.188.953Stoklar9 21.656.203 17.557.378Peşin Ödenmiş Giderler1.042.070 1.197.518İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.042.070 1.197.518Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar51.101 0Diğer Dönen Varlıklar18.385.570 16.825.051İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 18.385.570 16.825.051ARA TOPLAM113.739.984 78.114.234Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar7-a 5.933.551 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR119.673.535 78.114.234DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 10.763.552 7.544.201Diğer Alacaklar1.800 1.800İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.800 1.800Maddi Duran Varlıklar7-a 209.571.384 222.196.645Arazi ve Arsalar16.855.000 17.100.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10.263.591 11.980.000Binalar56.598.317 59.770.000Tesis, Makine ve Cihazlar108.150.636 115.449.342Mobilya ve Demirbaşlar17.287.347 17.756.397Yapılmakta Olan Yatırımlar416.493 140.906Kullanım Hakkı Varlıkları7-b 31.986.139 12.968.236Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.382.005 4.459.117Bilgisayar Yazılımları4.382.005 4.459.117Peşin Ödenmiş Giderler1.542.214 407İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.542.214 407TOPLAM DURAN VARLIKLAR258.247.094 247.170.406TOPLAM VARLIKLAR377.920.629 325.284.640KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar117.339.084 53.940.502İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11 117.339.084 53.940.502Banka Kredileri117.339.084 53.940.502Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları41.273.519 45.085.027İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 633.429Banka Kredileri11 0 633.429İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları41.273.519 44.451.598Banka Kredileri11 33.657.980 41.790.792Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 7.615.539 2.660.806Ticari Borçlar72.660.173 47.743.771İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 2.574.682 2.602.330İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 70.085.491 45.141.441Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.281.659 895.862Diğer Borçlar20.881.197 22.370.168İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 7.436.839 10.585.045İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 13.444.358 11.785.123Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.278.193 393.509İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.278.193 393.509Kısa Vadeli Karşılıklar4.506.206 1.160.373Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar368.712 354.057Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 4.137.494 806.316ARA TOPLAM262.220.031 171.589.212TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER262.220.031 171.589.212UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar73.842.987 88.181.079İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 29.701.000Banka Kredileri3-11 0 29.701.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar73.842.987 58.480.079Banka Kredileri11 48.269.571 49.254.779Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 25.573.416 9.225.300Ticari Borçlar0 2.660.237İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 0 2.660.237Uzun Vadeli Karşılıklar3.393.974 3.143.652Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.393.974 3.143.652Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 7.968.573 8.019.793TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER85.205.534 102.004.761TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER347.425.565 273.593.973ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.495.064 51.690.667Ödenmiş Sermaye13 44.762.708 44.762.708Sermaye Düzeltme Farkları13 11.713.515 11.713.515Paylara İlişkin Primler (İskontolar)88.239 88.239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)78.154.392 78.966.439Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)70.838.563 74.756.564Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7 75.060.169 77.728.001Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.221.606 -2.971.437Diğer Kazançlar (Kayıplar)6 7.315.829 4.209.875Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.180.008 4.180.008Yasal Yedekler4.180.008 4.180.008Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-85.352.410 -55.268.397Net Dönem Karı veya Zararı-23.051.388 -32.751.845TOPLAM ÖZKAYNAKLAR30.495.064 51.690.667TOPLAM KAYNAKLAR377.920.629 325.284.640Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 171.002.947 181.682.942 73.337.226 67.836.344Satışların Maliyeti14 -89.304.409 -99.504.113 -36.069.832 -34.601.708TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)81.698.538 82.178.829 37.267.394 33.234.636BRÜT KAR (ZARAR)81.698.538 82.178.829 37.267.394 33.234.636Genel Yönetim Giderleri15 -17.581.998 -16.040.829 -5.915.929 -5.378.251Pazarlama Giderleri15 -55.773.278 -56.984.989 -20.770.714 -21.182.887Araştırma ve Geliştirme Giderleri-484.195 -157.640 -159.545 -78.751Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 6.856.672 3.326.947 3.896.469 765.761Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -6.400.481 -3.019.555 -3.045.818 -241.867ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.315.258 9.302.763 11.271.857 7.118.641Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 525.726 449.459 4.769 1.340Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 -93.936 -62.505 0 48.450FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.747.048 9.689.717 11.276.626 7.168.431Finansman Gelirleri18 341.058 1.029.831 112.560 609.680Finansman Giderleri18 -32.598.713 -29.999.346 -9.912.692 -9.664.216SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-23.510.607 -19.279.798 1.476.494 -1.886.105Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri459.219 69.993 -49.564 137.568Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 459.219 69.993 -49.564 137.568SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-23.051.388 -19.209.805 1.426.930 -1.748.537DÖNEM KARI (ZARARI)-23.051.388 -19.209.805 1.426.930 -1.748.537Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-23.051.388 -19.209.805 1.426.930 -1.748.537Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına (Kayıp)/Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1Kr Olan 100 Adet pay Başına (Kayıp)/Kazanç 19 -0,51500000 -0,42910000 0,03190000 -0,03910000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.855.785 -707.494 680.871 -144.429Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.562.711 -799.079 -257.712 -45.494Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları6 3.826.495 -85.291 1.108.802 -135.045Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-407.999 176.876 -170.219 36.110Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi12 312.542 159.818 51.542 9.101Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi6 -720.541 17.058 -221.761 27.009Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.855.785 -707.494 680.871 -144.429TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-21.195.603 -19.917.299 2.107.801 -1.892.966Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-21.195.603 -19.917.299 2.107.801 -1.892.966http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884422BIST