***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.762.708 11.713.515 88.239 77.728.001 -2.971.437 4.239.875 4.180.008 -55.268.397 -32.751.845 51.690.667 51.690.667Transferler-927.298 -31.824.547 32.751.845Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-126.065 1.188.407 -15.241.005 -14.178.663 -14.178.663Dönem Karı (Zararı)-15.241.005 -15.241.005 -15.241.005Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-126.065 1.188.407 1.062.342 1.062.342Dönem Sonu Bakiyeler44.762.708 11.713.515 88.239 76.800.703 -3.097.502 5.398.282 4.180.008 -87.092.944 -15.241.005 37.512.004 37.512.004Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.762.708 11.713.515 88.239 141.204.973 -4.609.847 10.830.079 4.180.008 -84.476.808 -39.857.307 83.835.560 83.835.560Transferler-1.971.676 -37.885.631 39.857.307Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-952.229 -1.012.135 -14.945.667 -16.910.031 -16.910.031Dönem Karı (Zararı)-14.945.667 -14.945.667Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-952.229 -1.012.135 -1.964.364 -1.964.364Dönem Sonu Bakiyeler44.762.708 11.713.515 88.239 139.233.297 -5.562.076 9.817.944 4.180.008 -122.362.439 -14.945.667 66.925.529 66.925.529Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.921.235 5.465.041Dönem Karı (Zararı)-14.945.667 -15.241.005Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-14.945.667 -15.241.005Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.660.862 20.399.616Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6 7.207.741 6.366.998Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler24.201 -10.803Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 24.201 -10.803Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler559.932 2.992.808Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-157.838 247.793Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler717.770 2.745.015Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-461.241 -391.590Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.536.827 10.527.026Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-221.759 -187.396Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 10.758.586 10.714.422Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.644.867 1.374.351Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 -427.614 -454.671Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-134.117 -4.503Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-134.117 -4.503İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.707.495 798.375Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.896.549 -11.282.455İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.590.719 -1.995.706İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.487.268 -9.286.749Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.723.478 -1.646.257İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-461.241 -391.568İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.262.237 -1.254.689Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.317.088 -1.648.109Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-710.503 199.378Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.084.526 1.293.975İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.030.250 469.618İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.054.276 824.357Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)196.956 309.484Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-279.495 9.229.374İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-279.495 9.229.374Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.092.519 4.355.957İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.655 -12.972Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)30.655 -12.972Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.992.300 5.956.986Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler71.065 -491.945YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.786.943 -500.541Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri530.169 81.176Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri530.169 81.176Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.000.112 -1.160.703Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.808.071 -1.037.088Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-192.041 -123.615Verilen Nakit Avans ve Borçlar461.241 391.590İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar461.241 391.590Alınan Faiz221.759 187.396FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.243.850 -5.144.102Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri84.629.497 59.517.651Kredilerden Nakit Girişleri84.629.497 59.517.651Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-70.680.303 -33.627.550Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-70.680.303 -33.627.550İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış4.344.544 -10.193.127Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.483.715 -10.126.654Ödenen Faiz-8.566.173 -10.714.422YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.464.328 -179.602NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.464.328 -179.602DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.166.993 3.298.440DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.702.665 3.118.838Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3.702.665 6.166.993Ticari Alacaklar36.538.202 31.580.330İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 5.395.286 7.900.482İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 31.142.916 23.679.848Diğer Alacaklar2.338.546 1.885.511İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 461.241İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.877.305 1.885.511Stoklar26.162.378 19.845.290Peşin Ödenmiş Giderler2.223.898 1.890.883İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.223.898 1.890.883Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9.362Diğer Dönen Varlıklar20.690.172 18.429.091İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20.690.172 18.429.091ARA TOPLAM91.665.223 79.798.098Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar5.933.551 5.933.551TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR97.598.774 85.731.649DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 13.602.683 14.867.852Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar13.602.683 14.867.852Diğer Alacaklar1.800 1.800İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.800 1.800Maddi Duran Varlıklar6-a 287.252.991 289.645.289Arazi ve Arsalar18.795.000 18.795.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11.113.880 11.465.000Binalar62.555.721 63.100.017Tesis, Makine ve Cihazlar175.996.663 179.048.106Mobilya ve Demirbaşlar17.777.594 16.803.033Yapılmakta Olan Yatırımlar1.014.133 434.133Kullanım Hakkı Varlıkları6-b 27.674.154 30.283.534Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.628.340 4.578.720Bilgisayar Yazılımları4.628.340 4.578.720Peşin Ödenmiş Giderler548.623 171.135İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler548.623 171.135TOPLAM DURAN VARLIKLAR333.708.591 339.548.330TOPLAM VARLIKLAR431.307.365 425.279.979KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 124.502.608 125.797.515İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar124.502.608 125.797.515Banka Kredileri124.502.608 125.797.515Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları48.275.287 50.925.976İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları48.275.287 50.925.976Banka Kredileri7 40.656.845 43.173.454Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 7.618.442 7.752.522Ticari Borçlar61.215.607 53.690.420İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 3.116.052 2.085.802İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 58.099.555 51.604.618Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.519.020 1.322.064Diğer Borçlar25.836.688 21.771.639İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 9.988.999 5.644.455İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar15.847.689 16.127.184Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)636.238 2.728.757İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)636.238 2.728.757Kısa Vadeli Karşılıklar1.812.208 1.063.786Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar392.907 362.255Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 1.419.301 701.531ARA TOPLAM263.797.656 257.300.157TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER263.797.656 257.300.157UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar71.759.159 55.504.043İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar71.759.159 55.504.043Banka Kredileri7 50.475.100 31.743.518Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 21.284.059 23.760.525Uzun Vadeli Karşılıklar4.965.177 3.861.670Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.965.177 3.861.670Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü8 23.859.844 24.778.549TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER100.584.180 84.144.262TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER364.381.836 341.444.419ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar66.925.529 83.835.560Ödenmiş Sermaye10 44.762.708 44.762.708Sermaye Düzeltme Farkları10 11.713.515 11.713.515Paylara İlişkin Primler (İskontolar)88.239 88.239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)143.489.165 147.425.205Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)133.671.221 136.595.126Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6 139.233.297 141.204.973Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.562.076 -4.609.847Diğer Kazançlar (Kayıplar)5 9.817.944 10.830.079Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 4.180.008 4.180.008Yasal Yedekler4.180.008 4.180.008Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-122.362.439 -84.476.808Net Dönem Karı veya Zararı-14.945.667 -39.857.307TOPLAM ÖZKAYNAKLAR66.925.529 83.835.560TOPLAM KAYNAKLAR431.307.365 425.279.979Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 50.213.406 47.043.379Satışların Maliyeti11 -28.755.187 -25.531.880TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.458.219 21.511.499BRÜT KAR (ZARAR)21.458.219 21.511.499Genel Yönetim Giderleri12 -6.251.092 -6.979.122Pazarlama Giderleri12 -19.497.931 -17.105.896Araştırma ve Geliştirme Giderleri-181.309 -176.590Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 1.191.673 1.513.580Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -1.174.815 -2.099.560Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.455.255 -3.336.089Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 597.609 442.939Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -2.251 -46.846FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.859.897 -2.939.996Finansman Gelirleri472.494 131.110Finansman Giderleri-11.985.878 -12.886.790Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-15.373.281 -15.695.676Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri427.614 454.671Dönem Vergi (Gideri) GeliriErtelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8 427.614 454.671SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-14.945.667 -15.241.005DÖNEM KARI (ZARARI)-14.945.667 -15.241.005Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-14.945.667 -15.241.005Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Zarar Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1Kr Olan 100 Adet pay Başına Zarar 16 -0,33390000 -0,34050000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.964.364 1.062.342Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.190.286 -157.581Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları5 -1.265.169 1.485.508Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler491.091 -265.585Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi8 238.057 31.516Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi253.034 -297.101Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.964.364 1.062.342TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.910.031 -14.178.663Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-16.910.031 -14.178.663http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933539BIST