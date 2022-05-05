***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.762.708 11.713.515 88.239 141.204.973 -4.609.847 136.595.126 136.595.126 10.830.079 10.830.079 10.830.079 4.180.008 -84.476.808 -39.857.307 -124.334.115 83.835.560 83.835.560Transferler-1.971.676 -1.971.676 -1.971.676 -37.885.631 39.857.307 1.971.676Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-952.229 -952.229 -952.229 -1.012.135 -1.012.135 -1.012.135 -14.945.667 -14.945.667 -16.910.031 -16.910.031Dönem Karı (Zararı)-14.945.667 -14.945.667 -14.945.667 -14.945.667Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-952.229 -952.229 -952.229 -1.012.135 -1.012.135 -1.012.135 -1.964.364 -1.964.364Dönem Sonu Bakiyeler44.762.708 11.713.515 88.239 139.233.297 -5.562.076 133.671.221 133.671.221 9.817.944 9.817.944 9.817.944 4.180.008 -122.362.439 -14.945.667 -137.308.106 66.925.529 66.925.529Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler94.762.708 11.713.515 242.785 286.389.964 -5.111.166 281.278.798 281.278.798 15.052.338 15.052.338 15.052.338 4.180.008 -116.448.682 -63.782.890 -180.231.572 226.998.580 226.998.580Transferler-3.631.436 -3.631.436 -3.631.436 -60.151.454 63.782.890 3.631.436Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-733.796 -733.796 -733.796 -7.131.014 -7.131.014 -7.131.014 -18.988.335 -18.988.335 -26.853.145 -26.853.145Dönem Karı (Zararı)-18.988.335 -18.988.335 -18.988.335 -18.988.335Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-733.796 -733.796 -733.796 -7.131.014 -7.131.014 -7.131.014 -7.864.810 -7.864.810Dönem Sonu Bakiyeler94.762.708 11.713.515 242.785 282.758.528 -5.844.962 276.913.566 276.913.566 7.921.324 7.921.324 7.921.324 4.180.008 -176.600.136 -18.988.335 -195.588.471 200.145.435 200.145.435Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.444.180 -6.921.235Dönem Karı (Zararı)-18.988.335 -14.945.667Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-18.988.335 -14.945.667Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler29.280.615 15.660.862Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6 11.667.287 7.207.741Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-7.579 24.201Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -7.579 24.201Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.940.802 559.932Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler725.156 -157.838Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.215.646 717.770Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-176.566 -461.241Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.284.633 10.536.827Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-404.346 -221.759Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 9.688.979 10.758.586Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6.010.595 -1.644.867Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 -322.793 -427.614Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-115.764 -134.117Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-115.764 -134.117İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.603.936 -7.707.495Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.402.114 -3.896.549İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.660.098 3.590.719İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.742.016 -7.487.268Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.731.347 -2.723.478İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-176.566 -461.241İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.554.781 -2.262.237Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-14.561.293 -6.317.088Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-207.433 -710.503Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.509.753 8.084.526İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.164.046 1.030.250İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)15.345.707 7.054.276Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)885.573 196.956Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.544 -279.495İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-24.544 -279.495Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3.867.110 -2.092.519İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler60.359 30.655Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)60.359 30.655Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.311.656 -6.992.300Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-132.524 71.065YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.133.816 -1.786.943İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri1.316.821Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri115.973 530.169Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri115.973 530.169Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.147.522 -3.000.112Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.951.185 -2.808.071Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-196.337 -192.041Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler176.566 461.241İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler176.566 461.241Alınan Faiz404.346 221.759FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.577.255 6.243.850Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri86.525.465 84.629.497Kredilerden Nakit Girişleri86.525.465 84.629.497Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-60.875.577 -70.680.303Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-60.875.577 -70.680.303İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış-175.433 4.344.544Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.186.990 -3.483.715Ödenen Faiz-5.710.210 -8.566.173YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-741 -2.464.328NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-741 -2.464.328DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.572.103 6.166.993DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.571.362 3.702.665Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri24.571.362 24.572.103Ticari Alacaklar61.814.912 45.489.103İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 12.022.975 9.446.760İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 49.791.937 36.042.343Diğer Alacaklar3.732.096 5.667.570İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 176.566İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.555.530 5.667.570Stoklar48.576.663 34.015.370Peşin Ödenmiş Giderler1.088.356 931.351İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.088.356 931.351Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16.050Diğer Dönen Varlıklar35.245.317 24.594.529İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar35.245.317 24.594.529ARA TOPLAM175.044.756 135.270.026TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR175.044.756 135.270.026DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 9.830.635 18.602.836Diğer Alacaklar1.800 1.800İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.800 1.800Maddi Duran Varlıklar6-a 486.517.659 485.218.763Arazi ve Arsalar30.249.000 30.249.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri21.375.678 21.868.000Binalar102.218.081 101.768.000Tesis, Makine ve Cihazlar305.171.513 308.687.558Mobilya ve Demirbaşlar27.503.387 22.295.316Yapılmakta Olan Yatırımlar350.889Kullanım Hakkı Varlıkları6-b 22.658.294 23.324.294Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.588.440 4.512.493Bilgisayar Yazılımları4.588.440 4.512.493Peşin Ödenmiş Giderler50.428İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler50.428TOPLAM DURAN VARLIKLAR523.647.256 531.660.186TOPLAM VARLIKLAR698.692.012 666.930.212KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar201.639.988 160.677.616İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar201.639.988 160.677.616Banka Kredileri7 201.639.988 160.677.616Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları52.122.161 37.160.433İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları52.122.161 37.160.433Banka Kredileri7 44.350.618 29.576.933Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 7.771.543 7.583.500Ticari Borçlar119.841.664 101.923.079İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 5.197.226 3.033.180İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 114.644.438 98.889.899Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.535.430 1.649.857Diğer Borçlar20.129.370 20.329.347İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 261.488 436.921İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar19.867.882 19.892.426Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.485.296 618.188İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.485.296 618.188Kısa Vadeli Karşılıklar5.260.114 2.984.116Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar386.295 325.943Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 4.873.819 2.658.173ARA TOPLAM406.014.023 325.342.636TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER406.014.023 325.342.636UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar28.022.197 50.757.909İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar28.022.197 50.757.909Banka Kredileri7 11.376.510 33.164.199Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 16.645.687 17.593.710Uzun Vadeli Karşılıklar6.424.626 4.914.746Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.424.626 4.914.746Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü8 58.085.731 58.916.341TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER92.532.554 114.588.996TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER498.546.577 439.931.632ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar200.145.435 226.998.580Ödenmiş Sermaye10 94.762.708 94.762.708Sermaye Düzeltme Farkları10 11.713.515 11.713.515Paylara İlişkin Primler (İskontolar)242.785 242.785Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)284.834.890 296.331.136Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)276.913.566 281.278.798Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6 282.758.528 286.389.964Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.844.962 -5.111.166Diğer Kazançlar (Kayıplar)5 7.921.324 15.052.338Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 4.180.008 4.180.008Yasal Yedekler4.180.008 4.180.008Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-176.600.136 -116.448.682Net Dönem Karı veya Zararı-18.988.335 -63.782.890TOPLAM ÖZKAYNAKLAR200.145.435 226.998.580TOPLAM KAYNAKLAR698.692.012 666.930.212Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 91.273.419 50.213.406Satışların Maliyeti11 -52.571.034 -28.755.187TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)38.702.385 21.458.219BRÜT KAR (ZARAR)38.702.385 21.458.219Genel Yönetim Giderleri12 -9.191.508 -6.251.092Pazarlama Giderleri12 -32.875.406 -19.497.931Araştırma ve Geliştirme Giderleri-214.319 -181.309Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 1.326.958 1.191.673Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -1.855.204 -1.174.815ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.107.094 -4.455.255Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 292.539 597.609Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -209 -2.251FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.814.764 -3.859.897Finansman Gelirleri15 1.755.436 472.494Finansman Giderleri15 -17.251.800 -11.985.878SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-19.311.128 -15.373.281Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri322.793 427.614Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8 322.793 427.614SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-18.988.335 -14.945.667DÖNEM KARI (ZARARI)-18.988.335 -14.945.667Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-18.988.335 -14.945.667Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Zarar Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1Kr Olan 100 Adet pay Başına Zarar 16 -0,20040000 -0,33390000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.864.810 -1.964.364Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-917.244 -1.190.286Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları5 -7.455.381 -1.265.169Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler507.815 491.091Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi8 183.448 238.057Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi5,8 324.367 253.034Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.864.810 -1.964.364TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-26.853.145 -16.910.031Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-26.853.145 -16.910.031http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026773BIST