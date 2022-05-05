***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 18:24
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 141.204.973 -4.609.847 136.595.126 136.595.126 10.830.079 10.830.079 10.830.079 4.180.008 -84.476.808 -39.857.307 -124.334.115 83.835.560 83.835.560
Transferler
-1.971.676 -1.971.676 -1.971.676 -37.885.631 39.857.307 1.971.676
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-952.229 -952.229 -952.229 -1.012.135 -1.012.135 -1.012.135 -14.945.667 -14.945.667 -16.910.031 -16.910.031
Dönem Karı (Zararı)
-14.945.667 -14.945.667 -14.945.667 -14.945.667
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-952.229 -952.229 -952.229 -1.012.135 -1.012.135 -1.012.135 -1.964.364 -1.964.364
Dönem Sonu Bakiyeler
44.762.708 11.713.515 88.239 139.233.297 -5.562.076 133.671.221 133.671.221 9.817.944 9.817.944 9.817.944 4.180.008 -122.362.439 -14.945.667 -137.308.106 66.925.529 66.925.529
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
94.762.708 11.713.515 242.785 286.389.964 -5.111.166 281.278.798 281.278.798 15.052.338 15.052.338 15.052.338 4.180.008 -116.448.682 -63.782.890 -180.231.572 226.998.580 226.998.580
Transferler
-3.631.436 -3.631.436 -3.631.436 -60.151.454 63.782.890 3.631.436
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-733.796 -733.796 -733.796 -7.131.014 -7.131.014 -7.131.014 -18.988.335 -18.988.335 -26.853.145 -26.853.145
Dönem Karı (Zararı)
-18.988.335 -18.988.335 -18.988.335 -18.988.335
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-733.796 -733.796 -733.796 -7.131.014 -7.131.014 -7.131.014 -7.864.810 -7.864.810
Dönem Sonu Bakiyeler
94.762.708 11.713.515 242.785 282.758.528 -5.844.962 276.913.566 276.913.566 7.921.324 7.921.324 7.921.324 4.180.008 -176.600.136 -18.988.335 -195.588.471 200.145.435 200.145.435
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.444.180 -6.921.235
Dönem Karı (Zararı)
-18.988.335 -14.945.667
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-18.988.335 -14.945.667
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.280.615 15.660.862
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 11.667.287 7.207.741
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.579 24.201
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -7.579 24.201
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.940.802 559.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
725.156 -157.838
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.215.646 717.770
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-176.566 -461.241
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.284.633 10.536.827
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-404.346 -221.759
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 9.688.979 10.758.586
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.010.595 -1.644.867
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 -322.793 -427.614
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-115.764 -134.117
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-115.764 -134.117
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.603.936 -7.707.495
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.402.114 -3.896.549
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.660.098 3.590.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.742.016 -7.487.268
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.731.347 -2.723.478
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-176.566 -461.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.554.781 -2.262.237
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.561.293 -6.317.088
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-207.433 -710.503
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.509.753 8.084.526
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.164.046 1.030.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.345.707 7.054.276
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
885.573 196.956
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.544 -279.495
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-24.544 -279.495
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.867.110 -2.092.519
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
60.359 30.655
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
60.359 30.655
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.311.656 -6.992.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-132.524 71.065
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.133.816 -1.786.943
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
1.316.821
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
115.973 530.169
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
115.973 530.169
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.147.522 -3.000.112
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.951.185 -2.808.071
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-196.337 -192.041
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
176.566 461.241
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
176.566 461.241
Alınan Faiz
404.346 221.759
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.577.255 6.243.850
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
86.525.465 84.629.497
Kredilerden Nakit Girişleri
86.525.465 84.629.497
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-60.875.577 -70.680.303
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-60.875.577 -70.680.303
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-175.433 4.344.544
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.186.990 -3.483.715
Ödenen Faiz
-5.710.210 -8.566.173
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-741 -2.464.328
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-741 -2.464.328
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.572.103 6.166.993
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.571.362 3.702.665
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
24.571.362 24.572.103
Ticari Alacaklar
61.814.912 45.489.103
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 12.022.975 9.446.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 49.791.937 36.042.343
Diğer Alacaklar
3.732.096 5.667.570
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 176.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.555.530 5.667.570
Stoklar
48.576.663 34.015.370
Peşin Ödenmiş Giderler
1.088.356 931.351
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.088.356 931.351
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16.050
Diğer Dönen Varlıklar
35.245.317 24.594.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
35.245.317 24.594.529
ARA TOPLAM
175.044.756 135.270.026
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
175.044.756 135.270.026
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 9.830.635 18.602.836
Diğer Alacaklar
1.800 1.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.800 1.800
Maddi Duran Varlıklar
6-a 486.517.659 485.218.763
Arazi ve Arsalar
30.249.000 30.249.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
21.375.678 21.868.000
Binalar
102.218.081 101.768.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
305.171.513 308.687.558
Mobilya ve Demirbaşlar
27.503.387 22.295.316
Yapılmakta Olan Yatırımlar
350.889
Kullanım Hakkı Varlıkları
6-b 22.658.294 23.324.294
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.588.440 4.512.493
Bilgisayar Yazılımları
4.588.440 4.512.493
Peşin Ödenmiş Giderler
50.428
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
50.428
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
523.647.256 531.660.186
TOPLAM VARLIKLAR
698.692.012 666.930.212
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
201.639.988 160.677.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
201.639.988 160.677.616
Banka Kredileri
7 201.639.988 160.677.616
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
52.122.161 37.160.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
52.122.161 37.160.433
Banka Kredileri
7 44.350.618 29.576.933
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 7.771.543 7.583.500
Ticari Borçlar
119.841.664 101.923.079
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 5.197.226 3.033.180
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 114.644.438 98.889.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.535.430 1.649.857
Diğer Borçlar
20.129.370 20.329.347
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 261.488 436.921
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
19.867.882 19.892.426
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.485.296 618.188
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.485.296 618.188
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.260.114 2.984.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
386.295 325.943
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 4.873.819 2.658.173
ARA TOPLAM
406.014.023 325.342.636
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
406.014.023 325.342.636
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.022.197 50.757.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.022.197 50.757.909
Banka Kredileri
7 11.376.510 33.164.199
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 16.645.687 17.593.710
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.424.626 4.914.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.424.626 4.914.746
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
8 58.085.731 58.916.341
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.532.554 114.588.996
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
498.546.577 439.931.632
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
200.145.435 226.998.580
Ödenmiş Sermaye
10 94.762.708 94.762.708
Sermaye Düzeltme Farkları
10 11.713.515 11.713.515
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
242.785 242.785
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
284.834.890 296.331.136
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
276.913.566 281.278.798
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6 282.758.528 286.389.964
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.844.962 -5.111.166
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
5 7.921.324 15.052.338
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 4.180.008 4.180.008
Yasal Yedekler
4.180.008 4.180.008
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-176.600.136 -116.448.682
Net Dönem Karı veya Zararı
-18.988.335 -63.782.890
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
200.145.435 226.998.580
TOPLAM KAYNAKLAR
698.692.012 666.930.212
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 91.273.419 50.213.406
Satışların Maliyeti
11 -52.571.034 -28.755.187
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.702.385 21.458.219
BRÜT KAR (ZARAR)
38.702.385 21.458.219
Genel Yönetim Giderleri
12 -9.191.508 -6.251.092
Pazarlama Giderleri
12 -32.875.406 -19.497.931
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-214.319 -181.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.326.958 1.191.673
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.855.204 -1.174.815
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.107.094 -4.455.255
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 292.539 597.609
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -209 -2.251
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.814.764 -3.859.897
Finansman Gelirleri
15 1.755.436 472.494
Finansman Giderleri
15 -17.251.800 -11.985.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-19.311.128 -15.373.281
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
322.793 427.614
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8 322.793 427.614
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.988.335 -14.945.667
DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.988.335 -14.945.667
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-18.988.335 -14.945.667
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Zarar Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1Kr Olan 100 Adet pay Başına Zarar 16 -0,20040000 -0,33390000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.864.810 -1.964.364
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-917.244 -1.190.286
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
5 -7.455.381 -1.265.169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
507.815 491.091
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
8 183.448 238.057
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
5,8 324.367 253.034
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.864.810 -1.964.364
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.853.145 -16.910.031
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-26.853.145 -16.910.031
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026773
BIST